Lietuvos elektros sistemos izoliuoto darbo bandymas – 2023 m. balandį

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ pavasarį atliks izoliuoto darbo bandymą, kai tinklas pirmą kartą bus atjungtas nuo Rusijos kontroliuojamos IPS/UPS sistemos ir veiks savarankiškai. Bandymą planuojama atlikti balandžio 22 d.

Jo metu jungtys su IPS/UPS sistema – Latvija, Baltarusija ir Kaliningrado sritimi – bus atjungtos nuo Lietuvos elektros sistemos. Elektros energiją vartotojams tieks Lietuvoje veikiančios elektrinės, taip pat nuolatinės srovės jungtys su Lenkija ir Švedija. Elektros sistemos balansą ir dažnį valdys „Litgrid“ dispečeriai, skelbia operatorė.

Izoliuoto darbo bandymas yra vienas iš svarbiausių pasiruošimo elektros sistemos sinchronizacijai su kontinentine Europa žingsnių.

„Inžinerine prasme izoliuoto darbo bandymas – vienas sudėtingiausių ir įdomiausių projektų, kuriuos įgyvendiname ruošdamiesi sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais. Lietuvos elektros sistema pirmą kartą istorijoje veiks visiškai savarankiškai, todėl bandymui atsakingai ruošiamės“, – pranešime cituojamas Rokas Masiulis, „Litgrid“ generalinis direktorius.

Izoliuoto darbo bandymą atlikti buvo planuota dar šių metų rudenį, tačiau jį nuspręsta nukelti dėl situacijos elektros rinkoje. Bandymo perkėlimas į kitus metus taip pat leidžia jį išplėsti, įtraukiant 200 MW galios elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą, kurią planuojama įrengti iki šių metų pabaigos.

Per pastaruosius metus „Litgrid“ jau atliko du svarbius elektros sistemos bandymus. Pirmą kartą izoliuotas dalies Lietuvos elektros sistemos bandymas buvo sėkmingai atliktas 2020 m., o 2021 m. „Litgrid“ kartu su Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatore PSE atliko avarinės pagalbos su Lenkijos elektros sistema bandymą per išplėstą „LitPol Link“ jungtį. Per šią jungtį bus vykdoma visų Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais.

Prieš sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais visos Baltijos šalys turi atlikti bendrą izoliuoto darbo bandymą, kurio metu Lietuva, Latvija ir Estija sudarys vieną „salą“. Šiame bandyme, planuojama, bus pasitelkti šiuo metu Baltijos šalyse įrengiami sinchroniniai kompensatoriai – įrenginiai, padedantys užtikrinti sistemos stabilumą ir inerciją, kai didelę dalį tiekiamos elektros sudaro atsinaujinančių energijos išteklių gamyba arba elektros importas per nuolatinės srovės jungtis.

Iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija, kartu su Rusija ir Baltarusija veikia IPS/UPS sistemoje, kurioje elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje. Prisijungimas prie kontinentinės Europos tinklų ir veikimas sinchroniniu režimu su Lenkija, Vokietija ir kitomis kontinentinės Europos valstybėmis bus užtikrintas ne vėliau nei 2025 m.

Lietuva norėtų sinchronizaciją baigti anksčiau, tačiau tam kol kas nepritaria Latvija ir Estija.

VŽ rašė, kad greitesniam nei numatyta Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizavimui su Vakarų Europa labiausiai priešinasi Estija.

Dainius Kreivys, energetikos ministras, teigė nežinantis, kodėl Estija priešinasi greitesniam projekto įgyvendinimui: „Priežastys yra nežinomos, nes techninių priežasčių nėra“.

Tuo metu Estijos tinklo operatorė „Elering“ teigia, kad reikia išsiaiškinti galimas greitesnio sinchronizavimo įgyvendinimo rizikas ir sąlygas.

