I. Žilienė: naujos elektros ir dujų kainos vartotojams paaiškės gruodžio pabaigoje

Inga Žilienė, energetikos viceministrė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Valstybės gyventojams mokamų kompensacijų už dujas ir elektrą 2023 metais suma, visuomeninė elektros kaina ir gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams paaiškės gruodžio pabaigoje, o ne viduryje, kaip planuota anksčiau, sako energetikos viceministrė Inga Žilienė.

Pasak jos, gruodžio 13 dieną Seimas turėtų priimti Elektros energetikos ir Energetikos įstatymų pataisas, o dar po savaitės Vyriausybė turėtų patvirtinti galutinius kompensacijų kitiems metams dydžius.

„Atsižvelgus į tai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba galutinį sprendimą dėl galutinio visuomeninio (elektros – BNS) tiekimo ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams, įvertinusi visas valstybės skiriamas subsidijas, tikėtina, priims jau po Vyriausybės sprendimo, tai yra po gruodžio 20–21 dienos“, – BNS ketvirtadienį sakė I. Žilienė.

„Jeigu Seimas priims įstatymų projektus ir kai prezidentas pasirašys, tokiu atveju bus galima priimti poįstatyminius teisės aktus, įskaitant ir VERT nutarimą dėl konkrečių tarifų“, – teigė viceministrė.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Pasak jos, konkrečią naujų tarifų skelbimo datą nustatys rinkos reguliuotojas, o vartotojai dėl procedūrų vėlavimo nepatogumų nepatirs.

„Bet kokiu atveju įsigaliojimas numatomas nuo kitų metų sausio 1 dienos, dėl to vartotojai nepatirs nepatogumų“, – tikino I. Žilienė.

Viešai paskelbtas Vyriausybės nutarimo projektas numato, kad valstybės kompensacija už elektrą gyventojams kitų metų sausį–birželį turėtų siekti iki 28,5 cento už kilovatvalandę (kWh), o už dujas – 99 centus už kubinį metrą. Dabar valstybė moka atitinkamai iki 9 ir 54 centų kompensacijas.

Iki 28,5 cento kompensaciją, kaip ir šiemet, gautų tiek trečiojo rinkos liberalizavimo etapo vartotojai, tiek visi nepriklausomą tiekėją jau pasirinkę gyventojai.

Minimalus tarifas, žemiau kurio nebūtų kompensuojama elektros kaina, siektų 28 centus.

„Ignitis“ gamtinių dujų kaina maistui gaminti jas naudojantiems (pirmos grupės) vartotojams nuo 2023-ųjų sausio su valstybės kompensacija siektų 1,40 Eur (be kompensacijos – 2,39 Eur už kubą) – 37,3% daugiau nei dabar, namų šildymui (iki 20.000 kubų per metus) dujas naudojantiems vartotojams (antros grupės) – 0,92 Eur (be kompensacijos – 1,91 Eur) – 19,5% daugiau, o dar daugiau jų deginantiems (trečios grupės) – 0,88 Eur (1,87 Eur) – 17,3% daugiau.

VERT skaičiavimais, valstybės gyventojams mokamoms kompensacijoms už dujas ir elektrą pirmąjį kitų metų pusmetį reikėtų apie 369 mln. Eur (su PVM).

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Inga Žilienė, energetikos viceministrė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.