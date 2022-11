Gaminančių vartotojų elektros apskaita: ministerija keisti neketina, specialistas pasigenda aiškumo

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Energetikos ministerija kol kas neplanuoja keisti gaminantiems elektros vartotojams taikomo apskaitos modelio, tačiau valstybės valdomos „Ignitis grupės“ atstovas mano, kad prie šio klausimo ateityje bus sugrįžta.

„Matėme, kiek tai sukėlė diskusijų viešojoje erdvėje. Faktas, kad dabar viskas nurims, ministerija irgi išsakė labai aiškią poziciją šiuo klausimu. Bet žiūrint į užsienio šalis, turbūt galime tikėtis, kad kažkuriuo metu vėl šitie klausimai grįš“, – Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdyje trečiadienį sakė Paulius Kozlovas, „Ignitis grupės“ Inovacijų centro vadovas.

Anot specialisto, jeigu gyventojai pradės negauti pajamų ar kažkokius nuostolius patirs tiekėjai, greičiausiai vėl prasidės pokalbiai apie poreikį keisti dabar galiojančią tvarką, kai perteklinė bei nepanaudota elektra tiekiama į tinklus ir vėliau per kaupimo laiką susigrąžinama už tam tikrą pasaugojimo mokestį (angl. „net metering“).

„Atrodytų, kad vis tiek reikėtų nusibrėžti aiškumą, kaip tai keisis, jeigu keisis, jeigu ne – tai iki kada, ir rinkoje tas būtų sveikintina. Mano galva, reikėtų tą klausimą išspręsti kartą ir visiems laikams“, – pastebėjo P. Kozlovas.

Energetikos ministerija antradienį paneigė informaciją apie planus keisti privatiems gaminantiems vartotojams taikomą dvipusės apskaitos modelį.

Visgi specialistas atkreipia dėmesį, kad dabar veikiantis apskaitos modelis vartotojų neskatina taupyti ir naudoti elektrą pigiausiomis valandomis bei sukuria neapibrėžtumą.

„Jeigu vasarą elektros kainos bus ypač didelės, kaip buvo šią vasarą, tai gali būti net tokių scenarijų, kad nukritus kainoms žiemą vartotojai praloštų – jie atiduotų auksinę elektrą, pasiimtų atgal pigesnę, bet gali būti ir atvirkščiai“, – svarstė jis.

Pasak „Ignitis grupės“ atstovo, Europos Sąjungos šalyse labiausiai paplitęs „net billing“ modelis, kai iš gaminančio vartotojo gautą perteklinę elektrą tiekėjas parduoda biržoje, o už gautus pinigus vėliau nupirkta elektra grąžinama vartotojui.

„Tada nebelieka tokių rizikų, kaip minėjau anksčiau, be to, tai sukuria iniciatyvą vartoti pigiausiomis valandomis, imunitetą nepastovioms elektros energijos kainoms. Jeigu, pavyzdžiui, biržoje formuojasi labai aukštos kainos, tai čia yra galimybė iš to vartotojams netgi pasipelnyti“, – aiškino P. Kozlovas.

Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) duomenimis, šiuo metu gaminančių vartotojų Lietuvoje yra daugiau nei 39.000, o bendra jų įrengtoji elektrinių galia siekia apie 400 MW.

