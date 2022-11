„Ignitis grupės“ EBITDA per tris ketvirčius augo 61,7%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Valstybės valdomos „Ignitis grupės“ šių metų 9 mėn. koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) siekė 357,2 mln. Eur, kai pernai per tą patį laikotarpį jis buvo 220,9 mln. Eur.

Rezultatą daugiausia lėmė išaugusi žaliosios elektros gamyba – veiklą pradėjęs Pomeranijos vėjo parkas Lenkijoje ir geresni jau veikiančių parkų rezultatai, skelbia įmonė.

Vien žaliosios gamybos koreguotas EBITDA išaugo daugiau nei keturis kartus iki 185,8 mln. Eur ir sudarė daugiau nei pusę „Ignitis grupės“ bendro 2022 m. 9 mėn. EBITDA rezultato.

[infogram id="25d61eb8-9d8c-463a-b192-f5b06e9edd1b" prefix="s8l" format="interactive" title="Ignitis 9 mėn, 2022"]

Įmonė praneša, kad išaugusias nenumatytąsias įplaukas ketina reinvestuoti į naujai energetikos infrastuktūrai Lietuvoje kurti. 2022 m. nenumatytosios įplaukos nebus skirtos dividendams už 2022 m. didinti – jie bus mokami pagal galiojančią dividendų politiką.

„Naujai pradėję veikti gamybos pajėgumai ir efektyvus turimų jėgainių išnaudojimas šiemet lėmė stiprius žaliosios gamybos segmento rezultatus. Suprasdami, kad šiuo metu Europa išgyvena energetinę krizę ir vienas iš pagrindinių veiksnių, leisiančių sumažinti energijos kainas, yra vietinės energijos gamybos didinimas, esame apsisprendę uždirbtą neplanuotą pelną investuoti į naujos energetikos infrastuktūros kūrimą Lietuvoje“, – pranešime cituojamas Darius Maikštėnas, „Ignitis grupės“ vadovas.

Šiuo metu planuojamų įgyvendinti Žaliosios gamybos projektų portfelis bendrai siekia apie 3,3 GW – iš jų Lietuvoje – 2,0 GW, Lenkijoje – 0,3 GW, o Latvijoje – 1 GW.

Toks reguliavimas įsigalios nuo šių metų gruodžio 1 d., o Europos Sąjungos narės pačios turi priimti sprendimus, kokias priemones taikyti nacionaliniu lygmeniu.

Nepaisant gero EBITDA rezultato, dėl ekstremalios situacijos energijos biržose, reikšmingai išaugo „Ignitis grupės“ grynasis apyvartinis kapitalas – per 2022 m. tris ketvirčius jis padidėjo 582,3 mln. Eur ir rugsėjo pabaigoje siekė 1,068 mlrd. Eur.

Apyvartinio kapitalo augimą daugiausia lėmė tai, kad visuomeniniame tiekime nustatytas mažesnis elektros tarifas negu faktinės kainos biržoje, taip pat iš „Gazprom“ sustabdytas gamtinių dujų pirkimas, kurias nuo 2022 m. balandžio įmonė pakeitė SkGD kroviniais (dėl to išaugo gamtinių dujų atsargos).

Grynojo apyvartinio kapitalo augimas lėmė gerokai prastesnį, t. y. neigiamą, laisvąjį pinigų srautą – 626,6 mln. Eur. Tik nedidelė grynojo apyvartinio kapitalo dalis buvo finansuojama išaugusiu koreguotu EBITDA, o didžiąją deficito dalį „Ignitis grupė“ padengė sudarydama papildomas kredito linijų sutartis, kurių bendra vertė siekia apie 719 mln. Eur (2022 m. rugsėjo 30 d. ši vertė siekė 599 mln. Eur). Dėl to grynoji skola išaugo iki 1,5 mlrd. Eur.

Grynosios skolos ir koreguoto EBITDA (12 mėn.) santykis 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo 3,23, kai tuo tarpu 2021 m. siekė 2,88 karto.

Be to, per 2022 m. 9 mėn. užfiksuotas beveik trijų kartų investicijų augimas. Investicijos siekė 367,8 mln. Eur, iš kurių 78% buvo atliktos Lietuvoje.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.