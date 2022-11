„Litgrid“: elektros kaina per savaitę Lietuvoje augo 12%

Vilniaus transformatorių pastotė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vidutinė elektros kaina Lietuvos rinkoje praėjusią savaitę augo 12% iki 182 Eur už megavatvalandę (MWh).

Lapkričio 7–13 dienomis vidutinė kaina Latvijoje siekė 179 Eur, Estijoje – 148 Eur, pirmadienį pranešė elektros perdavimo operatorė „Litgrid“.

Pasak „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauro Varanavičiaus, praėjusią savaitę remontuojant Lietuvos ir Švedijos elektros jungtį „NordBalt“ buvo galima tikėtis didelio kainų augimo, tačiau Baltijos šalyse, Vokietijoje ir Suomijoje išaugus vėjo elektrinių gamybai jo buvo išvengta.

„Pavyzdžiui, Lietuvoje vėjo jėgainės pagamino net dvigubai daugiau elektros energijos nei savaitę prieš tai, o jų gamyba sumažėjo tik sekmadienį, kai elektros vartojimas ir kainos paprastai būna žemiausios per savaitę“, – pranešime teigė L. Varanavičius.

Dėl techninės priežiūros darbų „NordBalt“ neveikė nuo praėjusio pirmadienio ryto iki sekmadienio vakaro.

Pasak L. Varanavičiaus, nors dėl sezoniškumo elektros vartojimas auga, tačiau išlieka apie 10% mažesnis nei tuo pačiu metu prieš metus. Teigiama, kad pagrindinės to priežastys – taupymas ir šiltesni nei įprasta orai.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę išaugo 9% iki 218 gigavatvalandžių (GWh). Vietos elektrinės užtikrino 37% suvartojimo.

Iš viso šalyje pagaminta 80 GWh elektros – 54% daugiau nei ankstesnę savaitę: vėjo elektrinių gamyba augo nuo 20 iki 41 GWh, šiluminių elektrinių – nuo 17 iki 21 GWh, hidroelektrinių – nuo 11 iki 17 GWh.

Šiluminės elektrinės pagamino 26%, vėjo jėgainės – 51%, hidroelektrinės – 21%, saulės elektrinės – 1%, o kitos elektrinės – 2% visos šalies gamybos.

64% šalies elektros poreikio buvo importuota. Per savaitę bendras importas mažėjo 14% iki 153 GWh: 5% elektros pateko iš Skandinavijos per „NordBalt“, 65% – per sieną su Latvija, o 29% – iš Lenkijos.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos sumažėjo 15% iki 8 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 71% Lietuvos eksportuojamos elektros, o likę 29% eksportuoti į Latviją.

