Spalį Lietuvoje elektros kaina sumažėjo 47%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Užpildžius gamtinių dujų saugyklas Europoje, didmeninė elektros rinkos kaina Lietuvoje spalį, palyginti su rugsėju, sumažėjo 47%. Prie elektros kainos mažėjimo prisidėjo didesnis gyventojų ir verslo taupymas, išaugusi vėjo generacija bei pilnėjantys hidroelektrinių rezervuarai Skandinavijoje, skelbia Lietuvos elektros perdavimo tinklo operatorė „Litgrid“.

Spalio mėnesio vidutinė didmeninė elektros energijos kaina „NordPool“ biržos Lietuvos kainų zonoje siekė 189 Eur/MWh, kai rugsėjį ji buvo 360 Eur/MWh.

Pasak Liutauro Varanavičiaus, „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus, elektros kainą mažino keli veiksniai, pirmiausia – gamtinių dujų kaina.

„Visą spalio mėnesį stebėjome iš lėto besileidžiančias elektros kainas Lietuvoje. Tokios pat tendencijos vyravo visoje Europoje, o to pagrindine priežastimi tapo pingančios gamtinės dujos. Itin spartus gamtinių dujų saugyklų pildymas Europoje viršijo užbrėžtus tikslus – jos užpildytos 95%. Tai kartu su sumažėjusia gamtinių dujų paklausa lėmė, kad dujų kaina smarkiai krito“, – pranešime cituojamas L. Varanavičius.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Jo teigimu, trumpalaikiai dujų kontraktai Olandijos TTF aikštelėse spalio mėnesio pradžioje kainavo apie 160 Eur/MWh, o pabaigoje – vos 30 Eur/MWh.

„Artėjant žiemai bei augant dujų ir elektros suvartojimui, tokios žemos dujų kainos greičiausiai neišsilaikys. Tačiau pasitikdami žiemą su užpildytomis dujų saugyklomis taip pat neturėtume tikėtis ir itin aukštų kainų. Ilgalaikiai dujų kontraktai žiemos sezonui Olandijos TTF aikštelėse kainuoja apie 120 Eur/MWh“, – prognozuoja specialistas.

Elektros suvartojimas Lietuvoje iš lėto auga– vidutinis suvartojimas spalį, preliminariais duomenimis, buvo 2% didesnis nei rugsėjį. Tiesa, jis išlieka maždaug 10% mažesnis nei pastarųjų penkerių metų spalio mėnesių vidurkis.

„Šis pokytis parodo, kad vartotojai reikšmingai taupo elektros energiją, tačiau trumpėjant šviesiam paros metui ir vėstant orams suvartojimas natūraliai šiek tiek auga. Taip pat verta paminėti, kad suvartojimas auga lėčiau, nes šis spalis Lietuvoje buvo 2,5 laipsnio šiltesnis nei įprasta. Panašios tendencijos Vakarų Europoje taip pat prisideda prie energijos taupymo, nes vartotojams reikia šiek tiek mažiau šildytis“, – komentuoja jis.

Be to, spalį taip pat sparčiau pradėjo pildytis hidroelektrinių rezervai Skandinavijoje. Tai iš dalies lėmė, kad Norvegijoje ir Švedijoje elektros kaina praėjusį mėnesį buvo žemiausia „NordPool“ biržoje. Ši pigi energija per jungtis pasiekė ir Lietuvos rinką.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusį mėnesį preliminariai siekė 920 GWh, o vidutinis valandinis suvartojimas šalyje išaugo maždaug 2%. Elektros gamyba Lietuvoje didėjo 19%, o vietos elektrinės užtikrino 38% šalies elektros energijos suvartojimo.

Vėjo jėgainės Lietuvoje sudarė didžiausią vietinės elektros gamybos dalį – 42%, šiluminės elektrinės prijungtos prie perdavimo tinklo pagamino 23%, hidroelektrinės – 19%, saulės elektrinės sugeneravo 6%, o likusios elektrinės gamino 10%.

[infogram id="0c80e3f1-8a59-4a47-8d86-a46040efbf2d" prefix="Q8K" format="interactive" title="Elektros gamyba spalį"]

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.