„Litgrid“ tinklo balansavimo iššūkiai: ragins verslą investuoti į baterijas ir elektrą parduoti aukcione

Donatas Matelionis, „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento direktorius. „Litgrid“ nuotr.

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ kartu su Latvijos ir Estijos operatorėmis AST ir „Elering“ suskaičiavo, kad nuo 2025 m., kai pradės veikti Baltijos šalių balansavimo rinka, joje bus užsakoma iki 1.512 MW elektros pajėgumo.

Balansavimo pajėgumas reikalingas sistemos operatorėms užtikrinti, kad elektros gamyba nuolatos atitiktų vartojimą, skelbia „Litgrid“

Pasak Donato Matelionio, „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento direktoriaus, efektyviam šios rinkos veikimui reikia privataus verslo investicijų į baterijų sistemas ir saulės bei vėjo parkų gamybos valdymo sprendimus.

Naujos rinkos kūrimas suteikia laiko verslams pasiruošti pokyčiui ir pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis: per dvejus metus investuoti ir pasistatyti įrenginius, kurių teikiamos paslaugos vėliau bus perkamos užtikrinant stabilų trijų šalių elektros sistemų veikimą.

Baltijos šalių operatorės „Litgrid“, „Augstsprieguma tikls“ (AST) ir „Elering“ viešajai konsultacijai pateikė balansavimo rinkos taisykles, kuriose numatoma, kaip veiks ši rinka, kuri pakeis dabartinį rezervų modelį.

„Nuo 2025 m. pradžios kiekvieną dieną balansavimui reikalingą galią operatoriai pirks bendrame aukcione. Reikės techninių galimybių tiek padidinti, tiek sumažinti elektros energijos gamybą arba vartojimą. Tam puikiai tinka baterijų sistemos, kurios gali ir energiją naudoti, ir ją pateikti į tinklą tada, kai reikia. Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse esančios ir vystomos atsinaujinančių išteklių elektrinės taip pat galėtų dalyvauti balansavimo rinkoje laikinai susimažindamos gamybą tuomet, kai bus jos perteklius“, – pranešime cituojamas D. Matelionis.

Jo teigimu, Baltijos šalims planuojant veikti sinchroniškai su kontinentinės Europos tinklais atsiranda didelis balansavimo sprendimų poreikis, kurį iš dalies galima užtikrinti nuolat veikiančiomis šiluminėmis elektrinėmis, tačiau tai didintų paslaugos kaštus.

Balansavimo paslaugos bendroje Baltijos šalių rinkoje bus kasdien perkamos aukciono būdu, 15 min. periodais rytojaus dienai. Nuo 2025 m. rinkoje bus perkamos automatinio bei rankinio dažnio atkūrimo rezervo paslaugos, o po sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais – ir dažnio išlaikymo rezervas.

Šie rezervai skiriasi savo reakcijos greičiu ir trukme – dažnio išlaikymo rezervas turi būti aktyvuotas per 30 s, automatinis dažnio atkūrimo rezervas – per 5 min., o rankinis – per 15 min.

„Litgrid“, AST ir „Elering“ atliko skaičiavimus, koks bus šių paslaugų poreikis. Bendras reikiamas balansavimo pajėgumų kiekis 2025 m. sieks iki 1.512 MW, iš jų dalis bus užtikrinama operatorių turimais pajėgumais, pavyzdžiui, energijos kaupikliais, tačiau 80% šio poreikio bus perkama rinkoje. Po sinchronizacijos prie šio kiekio prisidės ir 25 MW dažnio išlaikymo rezervo poreikis.

„Atsinaujinančios energetikos proveržis reiškia, kad rinkoje turėsime vis daugiau nepastovios elektros energijos gamybos, kurios nukrypimai turės būti subalansuoti operatorių. Pavyzdžiui, Baltijos operatorių skaičiavimais, 2025–2031 m. automatinio dažnio atkūrimo rezervo poreikis augs nuo 134 MW iki 193 MW, o rankinio – nuo 677 MW iki 1.112 MW“, – aiškina D. Matelionis.

Viešoji konsultacija dėl Baltijos šalių balansavimo rinkos taisyklių vyks iki lapkričio 20 d.

VŽ jau rašė, kad Rokas Masiulis, „Litgrid“ vadovas, vertindamas galimybes prie tinklo prijungti vis daugiau saulės parkų, aiškino, kad tinklo pralaidumo užtektų, tiesiog iš saulės pagamintos elektros tam tikru metu gali nebūti kur dėti.

Be to, jis pasiūlė saulės parkų vystytojams dar vieną alternatyvą – jei bus norima plėtoti dar galingesnius parkus, vystytojas turės pasirūpinti energiją kaupiančiomis baterijomis. Jų galia turės siekti 20% parko galios, baterijos tokią galią į tinklą tiekti turėtų bent 4 val.

Tiesa, R. Masiulis aiškino, kad šitie skaičiai ir reikalavimai nėra iškalti akmenyje. Apie juos bus galima diskutuoti ir ieškoti geriausio sprendimo.

