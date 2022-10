Jean-Francois Badiaso („AP Photo“ / „Scanpix“) nuotr.

Europą apėmus Rusijos agresyvumo išprovokuotai energetikos krizei, Prancūzija pradeda tiekti dujas Vokietijai, skelbia „Deutsche Welle“.

Pasak Prancūzijos dujotiekių operatorės „GRTGaz“ pranešimo, dujos į Vokietiją nuo spalio 13-osios pumpuojamos per jungtį, esančią netoli Niederheilbacho kaimo Vokietijos Saro federalinėje žemėje.

„Dėl karo Ukrainoje susidariusioje naujoje energetinėje situacijoje Prancūzija solidarizuojasi su kaimyne Vokietija ir tiesiogiai tiekia jai dujas“, – pažymima pranešime.

Skelbiama, jog per pirmąjį tiekimo etapą jo apimtys sieks 31 gigavatvalandę (GWh) per parą, o didžiausios galimos apimtys – 100 GWh per parą.

„GRTGaz“ pabrėžia, jog vienintelė magistralė tarp šalių iš pradžių buvo skirta tiekti dujas iš Vokietijos į Prancūziją, o ne atvirkščiai, todėl pirmiausia reikėjo ją atitinkamai pertvarkyti.

Vokietijos visuomeninė transliuotoja pažymi, kad Prancūzija, kurios atominių elektrinių pajėgumas šiuo metu sumažintas, mainais iš Vokietijos gaus elektros, kad būtų saugi kritiniais žiemos mėnesiais.

Prancūzijoje dėl techninio aptarnavimo dabar neveikia beveik pusė branduolinių reaktorių.

