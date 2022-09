Vokietija „Nord Stream“ dujotiekių iškilimo į sausumą vietovėje stato SkGD terminalą

Oddo Anderseno (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos federalinės žemės Lubmino pramoniniame uoste – vietovėje, kur į sausumą iškyla abu Rusijos „Nord Stream“ eksporto dujotiekiai – antradienį pradedamas statyti suskystintų gamtinių dujų (SkGD) importo terminalas, skelbia visuomeninis transliuotojas „Deutsche Welle“.

Projektą įgyvendins Vokietijos bendrovė „Deutsche ReGas“, jį finansuos privatūs investuotojai.

Skelbiama, jog pirmieji SkGD kroviniai į terminalą iš tanklaivių nedideliais dujovežiais turėtų būti atgabenti jau gruodžio mėnesį. Iki šiol šiuo uostu galėjo naudotis tik maži laivai, jį planuojama pertvarkyti didesnių laivų priėmimui, įskaitant plaukiojančių išdujinimo laivų švartavimui.

Lubmine prasideda trys pagrindiniai Vokietijos magistraliniai dujotiekiai – „Opal“, „Eugal“ ir „Nel“, kurie iš pradžių buvo nutiesti rusiškoms gamtinėms dujoms į įvairius Vokietijos, Čekijos ir Austrijos regionus perpumpuoti, tad ši infrastruktūra bus naudojama išdujintų SkGD teikimui.

Pirmadienį Lubmine lankęsis Robertas Habeckas, federalinis vicekancleris ir ekonomikos ministras, pareiškė, kad „dujų pasiūla palaipsniui didėja“, Vokietijai ieškant kuo pakeisti rusiškas, kurių tiekimas per Baltijos jūrą nutrauktas.

Olafas Scholzas, kancleris, rugsėjo 24–25 dienomis lankysis Saudo Arabijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Katare, kur gali būti pasirašytos sutartys dėl angliavandenilių tiekimo Vokietijai, pirmadienį pranešė Steffenas Hebestreitas, federalinės vyriausybės atstovas.

Kremliaus kontroliuojamas „Gazprom“ šio mėnesio pradžioje neribotam laikui sustabdė „Nord Stream 1“ neva dėl techninių problemų, kurių esą neįmanoma išspręsti dėl Vakarų sankcijų Rusijai. Berlynas tokius argumentus laiko niekiniais ir kaltina Maskvą šantažu. Tokio pat pajėgumo „Nord Stream 2“ baigtas tiesti pernai, bet jo sertifikavimo procesą Vokietijos tarnybos nutraukė vasarį, prieš pat Rusijai pradedant plataus masto invaziją į Ukrainą.

Be to, Žemutinės Saksonijos – Vokietijos federalinės žemės – vyriausybės vadovas Stephanas Weilis pareiškė, jog Rusijos antrasis eksporto dujotiekis per Baltijos jūrą iki Vokietijos „Nord Stream 2“ niekada nebus naudojamas, net ir pasibaigus Vladimiro Putino vadovavimo Rusijai erai.

„Pasitikėjimo praradimas yra tiek esminis, kad Vokietija daugiau niekada negalės pasikliauti Rusijos energijos ištekliais“, – sakė jis.

Taip pat Vokietija, siekdama padėti savo energetikos bendrovėms ir užsitikrinti energetinį saugumą, penktadienį paskelbė perimanti Rusijos naftos milžinės „Rosneft PJSC“ Vokietijos padalinio kontrolę.

Federalinė tinklų reguliavimo institucija perima „RN Refining & Marketing GmbH“ ir „Rosneft Deutschland GmbH“, kurioms tenka apie 12% Vokietijos naftos perdirbimo pajėgumų, bei jos akcijų paketus Švedto, Karlsrūhės ir Vohburgo naftos perdirbimo gamyklose.

Oddo Anderseno (AFP / „Scanpix“) nuotr.