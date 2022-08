Vyriausybė pritarė „Perlas energijos“ klientų kompensacijoms

Pasirinkite energijos tiekėją. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vyriausybė trečiadienį apsisprendė mokėti kompensacijas beveik 38.000 nuo rugsėjo veiklą stabdančios nepriklausomos elektros tiekėjos „Perlas energija“ klientų, iki šiol nepasirinkusių kito tiekėjo. Tokie vartotojai rugsėjį turėtų mokėti apie 27 centus už kilovatvalandę, o skirtumą tarp šios ir garantinio tiekimo kainos sumokės valstybė bei nedidelę dalį – „Perlas energija“.

Preliminariai skaičiuojama, kad vien rugsėjo mėnesį tam reikės apie 4-4,2 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Energetikos ministras Dainius Kreivys teigė, kad siekiama pasirūpinti „Perlas energijos“ pirmo ir antro liberalizavimo etapo vartotojais, kurie pateko į garantinį tiekimą, nes įmonė nevykdo savo įsipareigojimų. Kompensacijos bus mokamos laikinai, kol vartotojai pasirinks naują tiekėją.

„Mes siūlome, kad apie 37.500 „Perlas energijos“ vartotojų nuo rugsėjo 1 dienos, kurie pateks į garantinį tiekimą, ir nesuspėjo, kad šiems vartotojams būtų kompensuojamas skirtumas tarp elektros garantinio tiekimo kainos ir visuomeninio tiekimo kainos“, – posėdyje trečiadienį sakė D. Kreivys.

„Įstatymas leidžia kompensuoti iki 60%, todėl suskaičiavus galutinę kainą, turime 32,8 cento. Šiai dienai garantinio tiekimo kaina yra 82 centai. Biržoje kaina kurį laiką laikosi labai aukšta, per 600 Eur už megavatvalandę, tai atsispindi ir garantinio tiekimo kainoje“, – pridūrė jis.

„Ir „Perlas energija“ dalį kompensuos nuo šitos kainos, apie 6 centus, tai kaina gausis visai artima visuomeniniam tiekimui“, – teigė ministras.

Pasak D. Kreivio, taip pat sudaroma galimybė ESO atsiimti išankstinius valstybės kompensacijos mokėjimus, kurie buvo sumokėti „Perlas energijai“.

Premjerė Ingrida Šimonytė pabrėžė, kad sprendimas dėl kompensacijų bus laikinas, kol pirmojo ir antrojo etapo vartotojai 0 „Perlas energijos“ klientai – pasirinks kitą tiekėją.

„Sprendimas, kuris yra laikinas, skirtas tam laikui, kad žmonės pasirinktų kitą nepriklausomą tiekimą, kuriems yra privalu ir kurie nepriklauso trečiam liberalizavimo etapui, bet nespėjo to padaryti per šitą laikotarpį, per kurį „Perlas energija“ dar veika“, – sakė premjerė.

„Perlas energijos“ direktorius Vilius Juraitis šią savaitę BNS pranešė, kad kito tiekėjo iki rugpjūčio 28-osios nepasirinko 85.000 bendrovės klientų, iš jų apie 38.000 yra pirmojo ir antrojo etapų vartotojai, kurie pateks į garantinį tiekimą.

Garantinio tiekimo tarifai priklauso nuo „Nord Pool Spot“ biržos biržos kainų: už rugpjūtį vienos laiko zonos standartinio plano tarifas siekia 55,5 cento už kilovatvalandę, o su valstybės kompensacija – 46,5 cento, rodo ESO duomenys.

Vėliau – spalio-gruodžio mėnesiais, jei Seimas iki spalio 1-osios priimtų Elektros energetikos ir Energetikos įstatymų pataisas, šie vartotojai būtų perkelti į visuomeninį tiekimą, kurį užtikrina valstybės kontroliuojama bendrovė „Ignitis“. Jos standartinis vienos laiko zonos tarifas iki šių metų pabaigos yra 33 centai, o su 9 centų kompensacija – 24 centai.

Dar 46.000 kito tiekėjo dar nepasirinkusių „Perlas energijos“ klientų yra trečiojo etapo vartotojai, todėl jie ir dabar patenka į visuomeninį tiekimą.

