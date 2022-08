Baltijos šalyse pritrūkus elektros, įjungtos Panevėžio ir Lietuvos elektrinės

Lietuvos elektrinė Elektrėnuose. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Antradienį Baltijos šalių elektros biržoje pritrūkus elektros, elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ trečiadienį aktyvavo papildomus rezervus – elektrą pradėjo gaminti Panevėžio ir Lietuvos elektrinė Elektrėnuose.

„Litgrid“ iš šaltos būsenos aktyvavo Panevėžio (termofikacinę) elektrinę, taip pat buvo aktyvuota papildoma rezervinė galia Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloke, kurio veikimas buvo suplanuotas rinkoje. Šis veiksmas užtikrino elektros pasiūlą Baltijos šalyse“, – komentare BNS sakė įmonės Sistemos valdymo departamento direktorius Donatas Matelionis.

Pasak Dainiaus Kreivio, antradienis buvo „baisiausia diena elektros energetikos istorijoje“, kai elektros kaina pasiekė 823 Eur už megavatvalandę, be to, biržoje pritrūko elektros, nes, pasak jo, pagal pagal biržos algoritmą mažesnės kainos pasiūlymai atmetami, jei jų dydis neatitinka poreikio – tokiu principu buvo atmestas „Igničio“ pasiūlymas patiekti didelį kiekį Lietuvos elektrinės elektros po maždaug 500 Eur už megavatvalandę.

Be to, pasak D. Kreivio, dėl karščių apriboti jungčių tarp Latvijos ir Estijos pajėgumai, todėl į Latviją ir Lietuvą patenka mažiau elektros iš Suomijos, be to, dėl karščių apribota ir „NordBalt“ jungtis su Švedija, o kai kuriomis valandomis – ir jungtis „LitPol Link“ su Lenkija.

Trečiadienį nuo 18 iki 19 val. visose Baltijos šalyse elektra kainuos 4.000 Eur už MWh, arba 4 eurus už kilovatvalandę.

