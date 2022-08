Rusijos centrinis bankas apie ekonomikos scenarijus ir naftos kainą

Arūno Milašiaus nuotr.

Rusijos centrinis bankas mato du ateities ekonomikos scenarijus. Vienas jų būtų spartus prisitaikymas prie pasikeitusių sąlygų. Antrasis – pasaulinės recesijos sukelta krizė, panaši į 2008 m. Tokiu atveju šalies BVP mažėtų iki 2025 m.

Prisitaikymo scenarijus

Ekonomikos raida, pavadinta „Spartesnis prisitaikymas“, numato, kad pasaulio ekonomika toliau vystysis pagal anksčiau susiformavusias tendencijas, ir, nepaisant keliamų palūkanų normų, bus išvengta didelio nuosmukio. Tokiomis sąlygomis 2022 m. Rusijos BVP sumažėtų 4–6%, tačiau 2023 m. galėtų pereiti į augimo zoną (nuo minus 2% iki plius 1%), o 2024 m. padidėtų 2,5–3,5%.

Pagrindinis postūmis Rusijos ekonomikai pagal šį scenarijų būtų spartesnis vidaus paklausos atsigavimas, taip pat nauji ekonominiai ryšiai ir paralelinio importo plėtra, pažymi Rusijos bankas.

Jo nuomone, paklausą tenkinant per paralelinį importą tiek naujomis, tiek žinomomis prekėmis, būtų išspręstos pasiūlos problemos. Be to, pagal šį scenarijų teigiamą poveikį turėtų pagerėjęs eksportuojamų prekių transportavimas ir logistika.

„Prognozuojama, kad 2022–2025 m. „Urals“ naftos kaina bus atitinkamai 80, 70, 60 ir 55 USD už barelį“, – rašo rbc.ru.

Krizės scenarijus

Centrinio banko „pasaulinės krizės“ scenarijus grindžiamas prielaida, kad pasaulio ekonomikos susiskaidymas, atsiradęs dėl pastaraisiais metais kilusios geopolitinės įtampos, karo Ukrainoje ir prekybos karų, dar labiau išryškės. Rinkos vis labiau koncentruosis į regioninius blokus, šalys mažiau dėmesio skirs santykiniams pranašumams išnaudoti ir daugiau gamybos lokalizavimui. Rusijos eksportui gali būti įvesti dar didesni apribojimai.

„Pasaulio ekonomika gali susidurti su ekonomikos ir finansų krize, savo mastu prilygstančia 2007–2008 m. krizei“, – baiminasi Centrinis bankas.

Krizės scenarijuje daroma prielaida, kad Rusijos „Urals“ naftos kaina prognozuojamu laikotarpiu bus gerokai mažesnė nei pagal pagrindinį scenarijų: 2022 m. ji sumažės nuo 80 USD už barelį iki 35 USD už barelį 2023–2024 m., o 2025 m. pakils ne daugiau 40 USD už barelį.

Centrinis bankas įspėja, kad Rusijos ekonomikai pasaulinė krizė labai apsunkins prisitaikymą prie naujų sąlygų. 2023 m. ekonomika susitrauks dar labiau nei 2022 m. (5,5–8,5%). 2024 m. mažėjimas tęsis (minus 2–3%.) ir tik 2025 m. bus galimas augimas – ne daugiau kaip 1%.

Arūno Milašiaus nuotr.