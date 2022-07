Graikija ir Bulgarija atidarė naują dujų jungtį

Graikijos premjeras Kyriakos Mitsotakis (kairėje) ir Bulgarijos ministras pirmininkas Kirilas Petkovas per dujų jungties atidarymo ceremoniją. „Eurokinissi“ / AFP / „Scanpix“ nuotr.

Graikija ir Bulgarija penktadienį atidarė ilgai lauktą gamtinių dujų vamzdyną, kuriuo siekiama padėti Bulgarijai, daugelį metų labai priklausomai nuo rusiškų dujų, apsirūpinti šiuo kuru iš kitų šaltinių.

Dujotiekis pabrėžia Pietryčių Europos šalių pastangas „siekti energetinės nepriklausomybės“, sakė kadenciją baigiantis Bulgarijos ministras pirmininkas Kirilas Petkovas per atidarymo ceremoniją šiauriniame Graikijos Komotinio mieste.

„Per artimiausias savaites dujotiekis bus pripildytas azerbaidžanietiškomis dujomis ir kompensuos nutrauktą rusiškų dujų tiekimą“, – sakė jis.

„Gazprom“ dujų tiekimą Bulgarijai nutraukė balandį, praėjus kelioms savaitėms po to, kai Rusijos kariuomenė įsiveržė į Ukrainą, o Sofija atmetė Maskvos reikalavimą už jas mokėti Rusijos rubliais.

Dujų jungtis IGB – 182 kilometrų ilgio vamzdynas nuo Komotinio iki Stara Zagoros Bulgarijoje, pradėta tiesti 2019 metais. Juo Bulgarija galės per Graikiją prisijungti prie TANAP/TAP dujotiekio, kuriuo Europai bus tiekiamos dujos iš milžiniško Azerbaidžanui priklausančio telkinio „Šach Deniz“. Be to, šiuo vamzdynu Bulgariją pasieks ir kitų tiekėjų dujos, visų pirma iš Alžyro ir Kataro, per SkGD terminalus Graikijoje.

IGB metinį pralaidumą, kuris dabar siekia 3 mlrd. kubinių metrų, planuojama padidinti iki 5 mlrd. kubų.

