Skirti pirmieji 5 mln. Eur įmonių atsinaujinančiai energetikai

Vyriausybė suteikė startą įmonių konversijos projektams – persiorientuoti iš taršaus iškastinio kuro naudojimo į atsinaujinančius energijos išteklius. Finansų ministerijos teikimu skirti pirmieji 5 mln. Eur iš bendro 90 mln. Eur krepšelio tokiems projektams įgyvendinti. Likusius 85 mln. Eur planuojama panaudoti per 2023-2024 m.

Anot Gintarės Skaistės, finansų ministrės, šiomis lėšomis įmonėms sukuriama galimybė palaipsniui pereiti prie efektyvesnių energijos išteklių ir ilgojoje perspektyvoje sumažinti priklausomybę nuo išorės veiksnių.

Vyriausybės nutarimu skirtus 5 mln. Eur administruos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).

„Verslui perėjus prie atsinaujinančių energijos išteklių, ne tik mažės priklausomybė nuo iškastinio kuro, bet ir jiems tenkanti našta dėl išaugusių energijos kainų. Tai reikšmingai sumažins gaunamas sąskaitas už energijos vartojimą. Be to, renkantis atsinaujinančią energetiką bus sumažinama priklausomybė nuo galimų išorės veiksnių ateityje. Taip pat biudžete patvirtintomis lėšomis bus siekiama šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų. Pirmuosius projektus už 5 mln. Eur planuojama įgyvendinti dar šiemet, o didžioji priemonės dalis, tikimės, įsibėgės per artimiausius porą metų“, – pranešime cituojama finansų ministrė.

Reaguodama į išaugusias energijos prekių kainas visoje Europoje, Vyriausybės parengė „Infliacijos pasekmių sušvelninimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo“ paketą. Įgyvendinat jį gegužę patobulintame 2022 m. valstybės biudžete verslo paramai numatyti 120 mln. Eur iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Iš šios sumos 90 mln. Eur bus skiriama Aplinkos ministerijos investicinei veiklai „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ įgyvendinti.

Įmonėms bus siūlomi sprendimai (šilumos siurbliai, 5 klasės biokuro katilai, saulės kolektoriai ir pan.) keičiant šiuo metu naudojamus iškastinio kuro katilus į AEI priemones ar elektrą, taikyti biopriemones (biodulkių ir biogranulių deginimo įrenginių diegimą), modernizuoti pramonės įmonėse ir centralizuotam šilumos tiekimui naudojamas sistemas, gerinti šilumos akumuliavimą ir vandens saugojimą.

Likusieji 30 mln. Eur iš bendrojo 120 mln. Eur paketo planuojami kitoms priemonėms finansuoti.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.