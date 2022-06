Europos Komisija ragina ES šalis ruoštis tolesniems dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimams

Už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson. Johannos Geron („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Europos Sąjungos valstybės narės, ruošdamosi artėjančiai žiemai, turėtų atsižvelgti į galimus tolesnius gamtinių dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimus, pirmadienį pareiškė už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson.

„Gazprom“ jau paskelbė, kad liepos 11–21 dienomis sustabdys dujotiekį „Nord Stream“ techniniam aptarnavimui. Be to, negalima atmesti ir kitų nepagrįstų Rusijos sprendimų nutraukti tiekimą šalims ar bendrovėms“, – kalbėjo eurokomisarė per spaudos konferenciją Briuselyje.

K. Simson žodžiais, „tolesni trikdžiai šiuo metu atrodo tikėtini“, todėl ES narės turėtų būti pasirengusios tokiems galimiems sunkumams.

„Mums būtinos papildomos saugumo garantijos, kad artėjančią žiemą nenukentėtume net ir tuo atveju, jei Rusija visiškai nutrauktų (dujų) tiekimą“, – pabrėžė K. Simson.

Pasak jos, kad EK ragina Bendrijos nares sumažinti dujų vartojimą kiek tik įmanoma bei pereiti prie kitų energijos šaltinių – tai taikytina pramonės įmonėms, elektros ir šilumos energijos gamybai.

K. Simson taip pat pranešė, kad EK planuoja ateinantį mėnesį paskelbti planą, kaip ES galėtų sumažinti dujų poreikį, apžvelgdama įvairias galimybes artėjančios žiemos perspektyvoje.

Europos Parlamentas pirmadienį priėmė naująjį Dujų kaupimo reglamentą, įpareigojantį ES valstybes nares turimas požemines gamtinių dujų saugyklas iki šių metų lapkričio užpildyti 80%, o vėlesniais metais – 90%.

Naujos taisyklės buvo priimtos per rekordiškai trumpą laiką ir skubos tvarka, atsižvelgiant į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.

