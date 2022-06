Iki antrojo etapo pabaigos mažiau nei savaitė: nepriklausomų elektros tiekėjų dar nepasirinkę 36% vartotojų

Juliaus Kalinsko (BNS) nuotr.

Likus mažiau nei savaitei iki galutinio nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo, jo vis dar nepasirinko 268.100, arba 36%, antrojo etapo vartotojų, rodo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmadienį pateikti duomenys.

Per savaitę tiekėją pasirinko 41.500 vartotojų.

Daugiausia antrojo rinkos liberalizavimo etapo vartotojų – 322.000 (68,2%) – pasirinko bendrovę „Ignitis“, 66.400 (14,1%) – „Perlas energiją“, 43.800 (9,3%) – „Elektrum Lietuvą“, 36.600 (7,8%) – „Enefit“, 3.300 (0,7%) – kitus tiekėjus („Egto energija“, „Birštono elektra“, Kauno termofikacijos elektrinė).

1.000–5.000 kilovatvalandžių (kWh) per metus suvartojantys buitiniai vartotojai pasirinkti nepriklausomą tiekėją turi iki birželio 18 dienos (imtinai).

To nepadariusiems, ESO laikinai teiks garantinio tiekimo paslaugą, o jos kaina bus 25% didesnė nei praėjusio mėnesio vidutinė biržos kaina. Be to, teks papildomai mokėti už elektros persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas.

Pasirašę sutartis vėliau nei birželio 18 dieną, vartotojai elektrą iš tiekėjo galės pirkti nuo rugpjūčio.

