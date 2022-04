„Orlen“ vadovas: modernizuota Mažeikių gamykla padidins regiono saugumą

Žygimanto Gedvilos (BNS) nuotr.

Už 640 mln. Eur modernizavus naftos perdirbimo gamyklą „Orlen Lietuva“, tai padidins viso regiono saugumą, sako Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ vadovas Danielis Obajtekas.

„Tas sprendimas mums leis padidinti saugumą regione, nes naftos perdirbimo gamykla – saugumo garantas, tiek degalų tiekimo, tiek energetinio saugumo ateityje, ne tik Lietuvai ar Lenkijai, bet ir visam regionui, nes produkcija iš Mažeikių tiekiama į Estiją, Latviją ir taip pat pasiekia Ukrainą“, – pirmadienį po susitikimo su premjere Ingrida Šimonyte ir energetikos ministru Dainiumi Kreiviu spaudos konferencijoje sakė D. Obajtekas.

„Orlen Lietuva“ šiemet pradeda įgyvendinti didžiausią investicijų projektą nuo 2006 metų, kai gamyklą įsigijo „Orlen“. Pernai spalio pabaigoje ji pasirašė 641 mln. Eur vertės sutartį su Jungtinės Karalystės bendrove „Petrofac“ dėl giluminio naftos perdirbimo įrenginio modernizavimo.

D. Obajtekas anksčiau teigė, kad Mažeikių modernizavimo projektas nuo 72% iki 84% padidins naftos produktų perdirbimo efektyvumą, todėl bendrovė tą patį produktų kiekį galės gauti iš 20% mažesnio naftos žaliavos kiekio.

„Orlen Lietuvos“ vadovas Michalas Rudnickis BNS yra sakęs, kad vadinamąją likučio hidrokrekingo įrenginio (angl. Bottom of the Barrel) technologiją ir bazinį projektą sukūrė JAV naftos, dujų ir naftos chemijos technologijų milžinė UOP („Universal Oil Products“), o už visą logistiką – įrenginių gabenimą iš gamyklos per Klaipėdos uostą iki Mažeikių atsakinga tarptautinė logistikos bendrovė „Mammoet“.

1.800 tonų svorio, 100 metrų ilgio, 6,5 metrų pločio ir 10 metrų aukščio reaktorius į Klaipėdą turėtų būti atplukdytas 2023 metų rugpjūtį ir apie 150 kilometrų iš uosto gabenamas į Mažeikių gamyklą. Darbus numatoma baigti iki 2024 metų pabaigos.

Darkart patvirtino, kad rusiškos naftos nebeperdirba

„Orlen“ vadovas D. Obajtekas pirmadienį dar kartą patvirtino, kad koncernas Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje „Orlen Lietuva“ rusiškos žaliavos nebeperdirba.

„Įmonės vadovas užtikrino, kad įmonė („Orlen Lietuva“ – BNS) naudoja ir ateityje naudos tik Saudo Arabijos „Aramco“ naftą. Tai yra vienas iš didžiausių įmonės pasiekimų, kad tokiu metu įmonė modernizuota tiek, kad ji gali nenaudoti rusiškos naftos“, – spaudos konferencijoje Vyriausybėje sakė D. Kreivys.

Tačiau, pasak D. Obajteko, koncernas neprisiriša prie vieno naftos tiekimo šaltinio. „Diversifikacija susijusi su tuo, kad mes kalbame apie šaltinius iš Saudo Arabijos, Angolos, Nigerijos ar Šiaurės jūros regiono. Taigi, mes pasirenkame žaliavą, kuri mums yra tuo momentu reikalinga“, – sakė D. Obajtekas.

Jis teigė, kad Mažeikių gamykloje rusiškos naftos perdirbti nenumatoma ir ateityje.

„Kas dėl Rusijos naftos, mes ruošėmės, pasirengėme ir turime diversifikuotą tiekimą. Taigi, nematome galimybės toliau naudoti rusišką naftą Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje“, – sakė D. Obajtekas.

D. Obajtekas dar kovo pabaigoje pareiškė, kad rusiška nafta Mažeikių gamyklai nebetiekiama. Tai BNS tuomet patvirtino ir „Orlen Lietuvos“ atstovai.

„Orlen Lietuvos“ atstovė Kristina Gendvilė BNS balandžio pradžioje sakė, kad gamykla perdirba Šiaurės jūros, Saudo Arabijos, JAV bei kitų regionų naftą.

„Orlen Lietuvos“ vadovas Michalas Rudnickis tuomet teigė, kad įmonė yra pasiruošusi atsisakyti rusiškos naftos, kuri iki tol sudarė didžiąją dalį jos perdirbamos žaliavos, o D. Kreivys anksčiau sakė, kad bendrovė ateityje planuoja naudoti tik „Saudi Aramco“ tiekiamą naftą.

Pernai „Orlen Lietuva“ perdirbo 7,954 mln. tonų naftos – 1% daugiau nei 2020-aisiais (7,847 mln. tonų), ji išnaudojo 78% perdirbimo pajėgumų – 1 punktu daugiau nei 2020-aisiais.

