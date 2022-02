Pernai „Nord Stream“ transportavo beveik 60 mlrd. kubiniø metrø dujø

Naglio Navako (VŽ) nuotr.

Rusiją ir Vokietiją jungiančiu dujotiekiu „Nord Stream“ pernai buvo transportuota 59,2 mlrd. kubinių metrų gamtinių dujų.

Tiek pat dujotiekis buvo apkrautas ir 2020-aisiais, skelbia bendrovė.

Nuo projekto pradžios į Europą perduoda daugiau kaip 441 mlrd. kubinių metrų rusiškų dujų.

Praėjusių metų pabaigoje Rusijos dujų monopolininkas „Gazprom“, kontroliuojantis dujotiekio per Baltijos jūrą operatorių Nord Stream AG“, pranešė, kad „Nord Stream 2“, baigus pildyti abi gijas, paruoštas eksplotavimui. Tiesa, sertifikavimo procesas dar nebaigtas.

Maždaug 10 mlrd. Eur kainavęs „Nord Stream 2“ yra nutiestas šalia tokio pat pajėgumo – 55 mlrd. kubinių metrų per metus – veikiančio pirmojo Rusijos eksporto dujotiekio per Baltijos jūrą iki Vokietijos. Šis projektas padvigubintų rusiškų dujų eksporto koridoriaus galimybes bei leistų „Gazprom“ atsisakyti tranzito per Ukrainą.

Šio projekto priešininkės, tarp kurių – JAV ir virtinė Europos šalių, įskaitant Ukrainą, Lenkiją ir Lietuvą, argumentuoja, kad „Nord Stream 2“ padidins Europos energetinę priklausomybę nuo Rusijos ir sustiprins Maskvos geopolitinę įtaką.

Tuo tarpu projektą remianti Vokietija aiškina, kad būtina užsitikrinti didesnį dujų tiekimą, šaliai palaipsniui atsisakant anglimis kūrenamų ir atominių jėgainių.

Dujotiekio operatorės, Šveicarijoje registruotos bendrovės „Nord Stream 2 AG“ vienintelis akcininkas yra „Gazprom“, o jo partnerės šiame projekte – Vokietijos „Wintershall“ bei „Uniper“, Austrijos OMV, Prancūzijos „Engie“, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų „Dutch Shell“ – jame dalyvauja kaip finansavimo dalininkės bei būsimos naudos gavėjos.

Naglio Navako (VŽ) nuotr.