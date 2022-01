Ávykdë Vokietijos reguliuotojos reikalavimà: „Gazprom“ ákûrë bendrovæ „Nord Stream 2“ atkarpai

Naglis Navakas (VŽ) nuotr.

Rusijos dujų monopolininkas „Gazprom“ įsteigė jo kontroliuojamos antrojo eksporto dujotiekio per Baltijos jūrą operatorės „Nord Stream AG“ antrinę įmonę Vokietijoje „Gas for Europe GmbH“ vamzdyno atkarpai Vokietijos jurisdikcijoje valdyti. To pernai lapkritį pareikalavo Vokietijos federalinė tinklų agentūra, sustabdydama dujotiekio sertifikavimo procedūrą.

Pasak „Nord Stream AG“ pranešimo, naujoji įmonė taps Vokietijos teritoriniuose vandenyse esančios dujotiekio „Nord Stream 2“ 54 kilometrų ilgio atkarpos bei sausumos įrenginių Liubmine savininke bei valdytoja kaip nepriklausoma transporto sistemos operatorė pagal Vokietijos energetikos įstatymą.

Bendrovės vadovu paskirtas „Nord Stream 2 AG“ komercijos direktoriaus pareigas ėjęs Reinhardas Ontydas, įmonė įsikūrė Meklenburgo-Pomeranijos Šverino mieste, jos įstatinis kapitalas – 1 mln. Eur

„Dabar „Gas for Europe“ sutelks visas pastangas, kad įvykdytų būtinus reikalavimus sertifikavimo procedūrai sėkmingai užbaigti“, – teigiama bendrovės pranešime.

2021 metų lapkritį „Bundesnetzagentur“ paskelbtame pareiškime rašyta, kad tokios antrinės įmonės įsteigimas yra būtina sertifikavimo sąlyga pagal Vokietijos energetikos įstatymą. Pritarimo dar reikės sulaukti ir iš Europos Komisijos.

Berlynas skelbė, jog ši procedūra vargu ar bus baigta anksčiau 2022-ųjų vidurio, o Rusijos karinės intervencijos atveju šis terminas būtų sunkiai prognozuojamas.

Maždaug 10 mlrd. Eur kainavęs „Nord Stream 2“ yra nutiestas šalia tokio pat pajėgumo – 55 mlrd. kubinių metrų per metus – veikiančio pirmojo Rusijos eksporto dujotiekio per Baltijos jūrą iki Vokietijos. Šis projektas padvigubintų rusiškų dujų eksporto koridoriaus galimybes bei leistų „Gazprom“ atsisakyti tranzito per Ukrainą.

Projektas sulaukė aršios kritikos iš rytinių Europos Sąjungos narių, tokių kaip Lenkija ir Lietuva, taip pat iš JAV. Anot kritikų, „Nord Stream 2“ padidins Europos priklausomybę nuo rusiškų dujų, o Ukraina jį pavadino „geopolitiniu ginklu“.

Dujotiekio operatorės, Šveicarijoje registruotos bendrovės „Nord Stream 2 AG“ vienintelis akcininkas yra „Gazprom“, o jo partnerės šiame projekte – Vokietijos „Wintershall“ bei „Uniper“, Austrijos OMV, Prancūzijos „Engie“, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų „Dutch Shell“ – jame dalyvauja kaip finansavimo dalininkės bei būsimos naudos gavėjos.

