Elektra per savaitæ Lietuvoje brango 29%

Vilniaus transformatorių pastotė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvoje elektra per savaitę brango 29% iki 143,6 Eur už megavatvalandę, Latvijoje ir Estijoje – 28% iki 143,3 Eur.

Praėjusią savaitę elektros kainoms Baltijos šalyse toliau didėjant, elektros tiekimo bendrovės „Elektrum Lietuva“ atstovas sako, jog jos kilo lygiagrečiai su kainomis Šiaurės šalyse.

„Įtakos joms taip pat turėjo ir 7% mažesni elektros srautai iš Suomijos, 10% mažesni srautai iš Rusijos ir 1% – iš Švedijos SE4 prekybos zonos“, – pranešime sakė įmonės Verslo klientų skyriaus vadovas Artūras Zatulinas.

Elektros kainų kilimui įtakos darė ir augančios kuro bei anglies kainos. Vėjo energijos gamyba buvo nepastovi ir per savaitę išaugo tik 2%. Be to, dėl neplanuoto Švedijos atominės elektrinės „Ringhals“ trečio bloko sustabdymo antroje savaitės pusėje bendri Šiaurės šalių turimi branduoliniai pajėgumai sumažėjo iki 88%.

Praėjusią savaitę „NordPool“ biržos kaina augo 17% iki 123,2 Eur. Elektros vartojimas „NordPool“ regione padidėjo iki 9.800 gigavatvalandžių, (GWh), gamybos apimtys taip pat augo ir siekė 9.900 GWh.

Baltijos šalyse elektros vartojimas per savaitę augo 1% iki 601 GWh. Lietuvoje elektros suvartota tiek, kiek prieš savaitę – 264 GWh. Latvijoje elektros vartojimas augo 1% iki 150 GWh, Estijoje – 3% iki 187 GWh.

Elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę augo 19% ir siekė 346 GWh. Lietuvoje jos didėjo 21% iki81 GWh, Latvijoje – 42% iki 118 GWh, o Estijoje – 4% iki 147 GWh.

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 58% joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 31%, Latvijoje ir Estijoje – po 79% šaliai reikalingos elektros energijos.

60% Lietuvoje elektros pagamino vėjo jėgainės ir hidroelektrinės

Vėjo jėgainės ir hidroelektrinės pagamino daugiau nei 60% visos Lietuvoje generuotos elektros energijos, rašoma „Litgrid“ pranešime spaudai.

„Analizuojant elektros gamybos pokyčius, verta pažymėti išaugusią hidroelektrinių generaciją, kuri pakeitė sumažėjusią vėjo jėgainių gamybą bei brangią šiluminių elektrinių gamybą“, – sako „Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius.

Jo teigimu, elektros kainoms didelę įtaką turinčios dujų kainos pastarosiomis savaitėmis yra gerokai sumažėjusios, tačiau nuo lapkričio mėnesio išlieka augimo tendencija. Lyginant dujų kainų tendencijas Europoje, prieš šventes Olandijos TTF dujų indeksas vasario mėnesiui siekė 180 Eur/MWh, o pastarąsias savaites išlieka apie 90 Eur/MWh lygyje.

