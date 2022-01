„Gazprom“ pripaþino, kad eksportas paskutiniais 2021 m. mënesiais buvo maþinamas

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Visą Rusijos gamtinių dujų eksportą vamzdynais kontroliuojantis koncernas „Gazprom“ pripažino paskutiniais 2021-ųjų mėnesiais, dujų kainoms Europos rinkoje stiebiantis į rekordines aukštumas, kas mėnesį mažinęs eksporto apimtis.

„Gazprom“ gavybos ir eksporto išankstinius rezultatus paskelbęs koncerno vadovas Aleksejus Mileris sakė, jog eksporto apimtys už NVS ribų praėjusį mėnesį, palyginti su užpernai gruodžiu, sumenko 33% iki 13,6 mlrd. kub. m. Lapkritį ir spalį eksporto metinis nuosmukis siekė 25% o rugsėjį – 12%.

A. Milerį cituoja Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.

Anot jo, per praėjusius metus rusiškų gamtinių dujų už NVS ribų eksportuota 5,8 mlrd. kub. m, arba 3,2% daugiau nei 2020-aisiais – 185,1 mlrd. kub. m.

A. Milerio teigimu, 2021-aisiais „Gazprom“ valdomose įmonėse išgauta 514,8 mlrd. kub. m dujų (67,5% visos gavybos šalyje pagal Rusijos energetikos ministerijos duomenis – BNS) – 60,3 mlrd. kub. m, arba 13,3%, daugiau nei 2020 metais.

Jis pabrėžė, jog „Gazprom“ dujų gavybos apimtys pernai buvo didžiausios per pastaruosius 13 metų, o tiekimas vidaus rinkai – taip pat buvo rekordinis šį laikotarpį: 257,8 mlrd. kub. m, t.y., 31,9 mlrd. kub. m, arba 14,1%, daugiau negu 2020 metais.

Kaltinta monopolizacijos bandymais

VŽ jau rašė, kad Ukrainos nacionalinis energetikos holdingas „Naftogaz“ gruodžio pabaigoje pateikė skundą Europos Komisijai (EK) dėl „Gazprom“ galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi Europos dujų rinkoje.

„Gazprom“, nepaisydamas augančios paklausos, smarkiai sumažino dujų tiekimą Europos neatidėliotinų sandorių rinkai, riboja kitų gavybos įmonių galimybes tiekti papildomus dujų kiekius į Europą bei konkuruoti su „Gazprom“, – „Naftogaz“ pranešime cituojamas Jurijus Vitrenka, įmonės generalinis direktorius.

Jo žodžiais, būtent tai yra pagrindinė energetikos krizės ir rekordinio dujų kainų augimo Europoje priežastis.

Ukrainos energetikos milžinė tvirtina, kad „Gazprom“ sąmoningai neužpildė dujų saugyklų Europos Sąjungoje ir jos kaimyninėse valstybėse, staiga ir be rimtos priežasties nutraukė pasiūlą per savo elektroninę prekybos dujomis platformą.

„Gazprom“, disponuodamas pakankamais dujų kiekiais bei turėdamas galimybę panaudoti laisvus dujų tranzito per Ukrainą pajėgumus, atsisakė didinti tiekimą į ES. Be to, „Gazprom“ ir toliau blokuoja Rusijos privačių dujas išgaunančių įmonių eksportą, taip pat blokuoja dujų tranzitą iš Vidurio Azijos į Europą“, – pažymi „Naftogaz“.

„Bendrovės veiksmai kertasi su laisvos konkurencijos principais, skaudžiai atsiliepė visiems gamtinių dujų vartotojams Europoje. „Naftogaz“, kaip vienas didžiausių dujų pirkėjų Europoje, taip pat patiria nuostolių dėl šių piktnaudžiavimų. Todėl prašome Europos Komisijos tinkamai reaguoti į šiuos pažeidimus“, – pabrėžė J. Vitrenka.

EK šį pirmadienį patvirtino gavusi „Naftogaz“ skundą.

„Gavome skundą. Nagrinėsime jį pagal mūsų standartines procedūras“, – pirmadienį per trumpą spaudos konferenciją kalbėjo EK atstovas Timas McPhie. Daugiau paaiškinimų jis nepateikė.

Kainų svyravimai

Gruodžio pabaigoje buvo jaučiamas didelis kainų šuolis Europos energetikos sektoriuje. „Gazprom“ dujų tiekimas į Vokietiją Jamalo dujotiekiu gruodžio 21 d. sumažėjo iki 0. Nusekus rusiškų dujų srautams į Vokietiją ir taip rekordinės gamtinių dujų kainos Europos dujų biržose šoktelėjo dar beveik 20%.

Dujoms Europoje siekiant visų laikų rekordus, į žemyną pasuko suskystintų gamtinių dujų (SkGD) kroviniai. Dėl to dujų kainos Europos rinkose kiek atlėgo.

Dujų ateities sandorių kaina sausiui svarbiausiame Europos dujų prekybos taške TTF, ICE biržoje gruodžio 23 d. smuko 18,4% ir pasiekė 141,06 Eur/MWh, tai yra penktadaliu mažiau, nei prieš savaitę pasiektas visų laikų rekordas – 180,3 Eur/MWh.

Gamtinių dujų sandoriai sausiui gruodžio 20 d. pratęsė prieš šventes pradėtą smukimą ir per mažiau nei savaitę atpigo dar daugiau nei 50%.

Paskutinę 2021-ųjų dieną sandoriai dėl dujų vasario mėnesiui atpigo dar 25%.

