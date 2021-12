Ukrainos „Naftogaz“ EK skundþia „Gazprom“ dël monopolinës praktikos

Naglio Navako (VŽ) nuotr.

Ukrainos nacionalinis energetikos holdingas „Naftogaz“ pateikė skundą Europos Komisijai (EK) dėl „Gazprom“ galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi Europos dujų rinkoje.

Skundą Ukrainos valstybinė įmonė pateikė EK Konkurencijos generaliniam direktoratui, ragindama „imtis skubių priemonių padėčiai normalizuoti“.

„„Gazprom“, nepaisydamas augančios paklausos, smarkiai sumažino dujų tiekimą Europos neatidėliotinų sandorių rinkai, riboja kitų gavybos įmonių galimybes tiekti papildomus dujų kiekius į Europą bei konkuruoti su „Gazprom“, – „Naftogaz“ pranešime cituojamas Jurijus Vitrenka, įmonės generalinis direktorius.

Jo žodžiais, būtent tai yra pagrindinė energetikos krizės ir rekordinio dujų kainų augimo Europoje priežastis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Gazprom“ veiksmai kertasi su laisvos konkurencijos principais, skaudžiai atsiliepė visiems gamtinių dujų vartotojams Europoje. „Naftogaz“, kaip vienas didžiausių dujų pirkėjų Europoje, taip pat patiria nuostolių dėl šių piktnaudžiavimų. Todėl prašome Europos Komisijos tinkamai reaguoti į šiuos pažeidimus“, – pabrėžė J. Vitrenka.

Kaltina tyčiniu elgesiu

Ukrainos energetikos milžinė tvirtina, kad „Gazprom“ sąmoningai neužpildė dujų saugyklų Europos Sąjungoje ir jos kaimyninėse valstybėse, staiga ir be rimtos priežasties nutraukė pasiūlą per savo elektroninę prekybos dujomis platformą.

„Gazprom“, disponuodamas pakankamais dujų kiekiais bei turėdamas galimybę panaudoti laisvus dujų tranzito per Ukrainą pajėgumus, atsisakė didinti tiekimą į ES. Be to, „Gazprom“ ir toliau blokuoja Rusijos privačių dujas išgaunančių įmonių eksportą, taip pat blokuoja dujų tranzitą iš Vidurio Azijos į Europą“, – pažymi „Naftogaz“.

Anot Ukrainos valstybinės įmonės, akivaizdu, kad tokiais veiksmais Rusijos dujų monopolininkas siekia sukurti dirbtinį dujų deficitą ES, kad jos institucijos kuo greičiau leistų naudoti jo kontroliuojamą naująjį eksporto dujotiekį „Nord Stream 2“, nesilaikant atitinkamų Europos teisės aktų reikalavimų, kuris leis visiškai eliminuoti rusiškų dujų tranzitą per Ukrainą.

„Tokie „Gazprom“ veiksmai tiesiogiai prieštarauja Europos antimonopoliniams įstatymams ir jau sukėlė dujų kainų šuolį į rekordines aukštumas“, – pažymima pranešime.

Kainos šoktelėjo

Pastaruoju metu stebimas didelis kainų šuolis energetikos sektoriuje. Kaip jau rašė VŽ, „Gazprom“ dujų tiekimas į Vokietiją Jamalo dujotiekiu antradienį sumažėjo iki 0. Nusekus rusiškų dujų srautams į Vokietiją ir taip rekordinės gamtinių dujų kainos Europos dujų biržose šoktelėjo dar beveik 20%.

„Europa turi labai mažą saugyklų pagalvę šią žiemą ir dėl to Europos balansas yra daug labiau priklausomas nuo importo, palyginti su ankstesniais metais“, – „Reuters“ cituoja Jamesą Waddellą, rinkos tyrimų bendrovės „Energy Aspects“ Europos dujų rinkos vadovą.

Dujų kainos sausiui svarbiausiame Europos dujų prekybos taške, TTF Nyderlanduose, antradienį brango 19,1% ir pasiekė naują dienos prekybos rekordą – 174,995 Eur/MWh.

Dienos prekyba baigėsi dujoms per dieną pabrangus 16,48%, iki 171,14 Eur/MWh, tai yra apie 80% daugiau, nei gruodžio pradžioje ir beveik 10 kartų daugiau, nei tuo pačiu metu pernai.

[infogram id="a92b356f-1b80-4253-b989-adb106dfbe99" prefix="Chq" format="interactive" title="Dujų kaina TTF 211221"]

Rusiškų dujų srautas į Vokietiją mažėjo nuo šeštadienio ir jau pirmadienį tesiekė 13 GWh per dieną, palyginti su ~250 GWh praėjusią savaitę.

Istoriškai šiame dujų tiekimo taške šiuo metu laiku dujų srautas siekdavo apie 850 GWh per dieną.

Tiekimo mažėjimas sutapo su pradėtu „Nord Stream 2“ antrosios gijos pildymu dujomis.

„Gazprom“ dar pirmadienį kartojo, kad vykdo visus įsipareigojimus pagal ilgalaikius dujų pirkimo kontraktus.