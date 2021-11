„Orlen Lietuvos“ gamykla pavasará dël remonto kelias savaites neveiks

Michalas Rudnickis, AB „Orlen Lietuva“ generalinis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdomos „Orlen Lietuvos“ Mažeikių naftos perdirbimo gamykla kitų metų balandį bus stabdoma kelių savaičių kapitaliniam remontui. Toks gamyklos remontas paprastai atliekamas kas ketverius metus.

„Orlen Lietuvos“ generalinis direktorius Michalas Rudnickis interviu BNS sako kol kas nenorintis atskleisti projekto vertės, nes nėra pasibaigę rangovų konkursai.

„Kitų metų kapitalinis remontas yra didesnės apimties – bus remontuojama ar kontroliuojama svarbiausių įrenginių būklė – tai yra krekingo (katalizinio krekingo – BNS), svarbiausių produktų gamybos linijų“, – BNS sakė M. Rudnickis.

„Remontas būtinas, nes visų pirma tai yra mūsų darbuotojų saugumas – naftos perdirbimo gamykla yra sujungtų indų struktūra, o mūsų principas – sauga svarbiausia. Mes patys jaučiamės saugiau, kai žinome, kad mūsų įrenginiai dirba saugiau ir nėra pavojingi darbuotojams“, – kalbėjo vienintelės Baltijos šalyje naftos krovos ir perdirbimo gamyklos vadovas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Pasak M. Rudnickio, iš karto po Velykų (balandžio 17–18 d.) gamykla bus sustabdyta ir nedirbs apie dvi–tris savaites.

„Mes turėsime produktų atsargų, stengsimės, kad mūsų klientai nepajustų“, – teigė „Orlen Lietuvos“ vadovas.

M. Rudnickio teigimu, remonto piko metu gamykloje papildomai dirbs iki 5.000 žmonių.

„Pagal patirtį per paskutinį kapitalinį remontą per patį piką buvo apie 4.000–5.000 darbuotojų papildomai. Per šį kapitalinį remontą gali būti panašiai, nes tai bus didelės apimties remontas. Šiuo metu gamykloje dirba apie pusantro tūkstančio žmonių“, – sakė jis.

Numatoma, kad daugiausia rangovų bus iš Lietuvos: „Mūsų politika tokia, kad jeigu nėra specialistų Lietuvoje, tada ieškome kitur“.

„Orlen Lietuvos“ vadovo teigimu, tai bus gera galimybė užsidirbti ne tik Mažeikių bei Skuodo rajonų, bet ir viso regiono apgyvendinimo, maitinimo, prekybos verslui.

2022–2024 m. „Orlen Lietuva“ įgyvendins didžiausią investicijų projektą nuo 2006-ųjų, kai gamyklą įsigijo „Orlen“. Spalio pabaigoje ji pasirašė 641 mln. Eur vertės sutartį su Jungtinės Karalystės bendrove „Petrofac“ dėl giluminio naftos perdirbimo įrenginio modernizavimo.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.