„Gazprom“ paskelbë apie penkiø dujø saugyklø Europoje didelio masto pildymà

Jamalo pusiasalis, „Gazprom“ Bovanenkovo dujų telkinys. Naglio Navako (VŽ) nuotr.

Visą Rusijos gamtinių dujų eksportą vamzdynais kontroliuojantis „Gazprom“ antradienį paskelbė patvirtinęs ir pradėjęs įgyvendinti penkių požeminių saugyklų Europoje „didelio masto pildymo“ lapkričio mėnesį planą.

„Nustatytos dujų transportavimo apimtys ir maršrutai“, – teigiama Rusijos dujų monopolininko trumpame pranešime spaudai.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusio mėnesio pabaigoje nurodė koncernui „Gazprom“ lapkritį padidinti dujų tiekimą Vokietijai ir Austrijai, kai tik bus sukauptas pačiai Rusijai reikalingas atsargų kiekis. Savo ruožtu „Gazprom“ vadovas Aleksejus Mileris netrukus patikslino, jog požeminių saugyklų Rusijoje pildymą numatyta užbaigti lapkričio 8-ąją ir po to iškart pradėti saugyklų Europoje „didelio masto pildymą“.

Remiantis „Gazprom“ pateiktomis paraiškomis, dujų transportavimas tranzitiniu dujotiekiu Jamalis-Europa (per Baltarusiją ir Lenkiją) bei per Ukrainą antradienį, palyginti su ankstesne para, turėtų išaugti apytikriai 30 mln. kubinių metrų. Praėjusį mėnesį Rusijos dujų eksportas į Europą siekė vidutiniškai 420 mln. kubų per parą.

Švelninant dėl COVID-19 pandemijos įvestus suvaržymus Europos ekonomikos vėl pradėjo didinti apsukas, o išaugus paklausai dujų kainos pastarosiomis savaitėmis pasiekė rekordines aukštumas. Padėtį dar labiau blogino sumažėjus atsinaujinančių šaltinių energijos gamyba, tačiau kai kurie kaltino Maskvą energijos krizę sąmoningai aštrinant.

Kritikai Vakarų šalių sostinėse kaltino Maskvą sąmoningai nedidinant energijos išteklių tiekimo ir stengiantis dirbtinai išpūsti kainas, kad padidintų spaudimą Europai sudaryti ilgalaikių tiekimo sutarčių, taip pat išduoti sertifikatus neseniai užbaigtam statyti kontroversiškam dujotiekiui „Nord Stream 2“.

