Sinchroninių kompensatorių įrengimo konkursą laimėjo „Siemens Energy“

Lietuvos elektros tinklų sinchronizavimui su žemynine Europa būtinų sinchroninių kompensatorių projektavimo, gamybos ir įrengimo konkursą laimėjo Vokietijos bendrovės „Siemens Energy Global“ ir Suomijos „Siemens Energy“ Lietuvos filialas.

Elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcininkai gruodžio 1 dieną spręs, ar pritarti 87,7 mln. Eur (su PVM – 106,2 mln. Eur) vertės sutarčiai, trečiadienį pranešė „Litgrid“.

Sinchroninis kompensatorius yra didelis besisukantis variklis, kuris pats negamina elektros, o ją naudoja. Sukimosi sukurta inercija užtikrina stabilų sistemos dažnį ir patikimą sistemos darbą.

Iki 2024 metų pabaigos jie bus įrengti Alytaus, Telšių ir Neries (Vilniaus rajone) transformatorių pastotėse.

Alytaus ir Telšių pastotes už 3,57 mln. Eur (su PVM) ruošia valstybės valdomos energetikos grupės „Epso-G“ antrinė įmonė „Tetas“.

Kompensatoriai – antras pagal vertę sinchronizavimo projektas po jūrinės jungties su Lenkija „Harmony Link“. Jų įrengimas – vienas iš 15-kos Vyriausybės patvirtintų sinchronizavimo projektų.

Be to, „Siemens Energy“ ir JAV grupės „Fluence Energy“ padalinys Vokietijoje „Fluence“ iki kitų metų pabaigos Lietuvoje už 109 mln. Eur įrengs ir po to aptarnaus bendros 200 megavatų (MW) galios ir 200 megavatvalandžių (MWh) talpos kaupiklius.

Baterijos bus įrengtos Vilniaus, Šiaulių, Alytaus ir Utenos transformatorių pastotėse.

