Vengrija pasirašė naują ilgalaikę sutartį su „Gazprom“

Vengrija pasirašė naują ilgalaikę sutartį su Rusijos dujų milžine „Gazprom“, o dokumento pasirašymo ceremoniją tiesiogiai transliavo Vengrijos vyriausybė.

Pasirašytos sutarties sąlygos galės būti pakoreguotos po 10 metų.

Pasak Vengrijos užsienio reikalų ministerijos vadovo Peterio Szijjarto, atmetusio Kijevo kritiką, pasirašytas susitarimas nėra „politinis“, praneša „Bloomberg“.

Kiek anksčiau Vengrijos šaltiniai buvo pranešę, kad naujoji sutartis bus sudaryta 15 metų laikotarpiui, su galimybe po 10 metų pakeisti sąlygas.

Vengrija gaus po 4,5 mlrd. kub. m dujų per metus: 3,5 mlrd. kub. m dujų per Serbiją ir 1 mlrd. kub. m – per Austriją.

2020 metais „Gazprom“ Vengrijai tiekė 8,637 mlrd. kub. m dujų, 2019 metais – 10,522 mlrd. kub. m dujų. Pirmąjį 2021 metų pusmetį tiekimas padidėjo 5% iki 3,909 mlrd. kub. m dujų.

Šiuo metu didžioji dalis dujų iš Rusijos į Vengriją tiekiama per bendrą „Gazprom“ ir Vengrijos energetikos įmonės MVM bendrovę „Panrusgaz“.

1996 metais tarp „Gazprom eksport“ ir „Panrusgaz“ buvo pasirašytos dvi ilgalaikės gamtinių dujų tiekimo Vengrijai sutartys laikotarpiui iki 2015 metų.

Vėliau jos buvo pratęstos iki 2021-ųjų.

Be to, nuo 2018 metų spalio „Gazprom eksport“ trumpalaikių sutarčių pagrindu tiekia dujas Vengrijai per savo patronuojamąją įmonę „WIEE Hungary Kft“.

Taip pat, siekiant užtikrinti papildomą dujų tiekimą Vengrijai, 2019 metais, buvo sudarytos trumpalaikės sutartys su „MET International“.

