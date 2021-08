A. Merkel: Rusija negali naudoti „Nord Stream 2“ kaip ginklo

Rusijai priklausantis laivas „Fortuna“ tiesia dujotiekį „Nord Stream 2“. Annegret Hilse („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel įspėjo, kad Rusijai gali būti pritaikytos naujos sankcijos, jei Maskva dujų jungtį „Nord Stream 2“ naudos kaip ginklą prieš Ukrainą.

Sekmadienį susitikusi su Volodymyru Zelenskiu, Ukrainos prezidentu, A. Merkel patikino suprantanti jo nerimą dėl „Nord Stream 2“ projekto.

Nors Berlynas yra svarbus Kijevo sąjungininkas, jis kritikuojamas dėl paramos 10 mlrd. Eur vertės dujotiekiui „Nord Stream 2“, leisiančiam padvigubinti rusiškų dujų tiekimą Vokietijai – didžiausiai Europos ekonomikai. Berlynas tvirtina, kad jam reikia papildomų dujų, nes nuspręsta palaipsniui atsisakyti anglių ir branduolinės energijos, rašė BNS.

Ukraina baiminasi, kad naujas dujotiekis leis Maskvai sustiprinti įtaką šalies energetikos sektoriuje. Be to, leis apeiti Ukrainos infrastruktūrą, iš kurios valstybė surenka milijardus dolerių. Naujausias susitarimas dėl dujų tranzito per Ukrainą baigs galioti po trejų metų.

„Į šį projektą žvelgiame išimtinai per saugumo prizmę ir manome, kad tai yra pavojingas geopolitinis Kremliaus ginklas, pavojingas visai Europai“, – pareiškė V. Zelenskis per spaudos konferenciją.

A. Merkel patikino, jog Berlynas ir Vašingtonas sutarė, jog dujotiekis negali būti naudojamas kaip ginklas prieš Ukrainą. Priešingu atveju Maskvai gali būti įvestos naujos sankcijos, patikino kadenciją ir politinę karjerą baigianti kanclerė.

Ji Ukrainai taip pat prižadėjo daugiau nei milijardo USD paramą šalies atsinaujinančios energijos sektoriaus plėtrai.

Aptarė ir su V. Putinu

Ukrainoje A. Merkel lankėsi iš karto po vizito Maskvoje, kur susitiko su šalies prezidentu Vladimiru Putinu. Be kitų klausimų, buvo aptartas ir „Nord Stream 2.

„Kalbėjome apie Vokietijos ir JAV suderintą dokumentą. Taip pat su prezidentu aptarėme, kad Georgas Grafas Waldersee bus labai patyręs derybininkas dėl dujų tranzito per Ukrainą nuo 2024 metų. Toks yra jo uždavinys. Šiuo atveju mums tenka tam tikra atsakomybė, nepaisant visų ekonominių veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti“, – pridūrė A. Merkel.

G. G. Waldersee 2019 metais dalyvavo kaip Vokietijos pasiuntinys derybose dėl rusiškų dujų tranzito per Ukrainą sutarties, kuri baigs galioti 2024-aisiais, rašė BNS.

Rugpjūčio pradžioje JAV Valstybės departamentas paskelbė, kad A. Merkel perdavus valdžią būsimai Vokietijos vyriausybei Berlynas toliau laikysis Vokietijos prisiimtų įsipareigojimų dėl „Nord Stream 2“, įskaitant pastangas užtikrinti, kad rusiškos dujos Europai toliau būtų tiekiamos tranzitu per Ukrainą.

Anksčiau šiais metais JAV prezidento Joe Bideno administracija ir Vokietija sugebėjo pasiekti bendrą poziciją „Nord Stream 2“ klausimu. J. Bidenas liepos pabaigoje pareiškė, kad nebeturi vilčių sustabdyti šio prieštaringai vertinamo projekto, nes jam atėjus į valdžią dujotiekis buvo jau beveik užbaigtas. Projektą vystanti bendrovė „Nord Stream 2 AG“ neseniai pranešė, kad dujotiekio statybos darbai užbaigti 99%.

