„Litgrid“: po Baltarusijos bandymų Lietuvos elektros sistema veikia patikimai

Baltarusijai atlikus elektros sistemos bandymus, Lietuvos sistema veikia patikimai, pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“. Tuo metu Baltarusijos operatorė teigia, kad testai parodė jos galimybę dirbti savarankiškai.

Bandymai vyko dvi dienas – ketvirtadienį ir sekmadienį. Jų metu buvo atjungtos visos keturios 330 kV įtampos Lietuvos ir Baltarusijos elektros perdavimo linijos. Sekmadienį, 23 val. 30 min., linijos buvo vėl įjungtos, teigia „Litgrid“.

„Bandymų metu Lietuvos elektros sistema veikė stabiliai, elektra vartotojams buvo užtikrinama vietos generacija ir per tarpsistemines jungtis. Balansavimo paslaugos buvo perkamos Baltijos balansavimo rinkoje“, – pranešime sakė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.

Pasak jo, bandymų metu įmonė stebėjo ir vertino duomenis, kaip šalies energetikos sistema ir rinka veikė atjungus linijas su Baltarusija. Šie duomenys naudingi ruošiantis sinchronizavimui su žemyninės Europos tinklais.

Baltarusijos „Belenergo“ generalinio direktoriaus pavaduotojas vyriausiasis dispečeris Denisas Kovalevas teigė, kad Baltarusija sėkmingai išbandė elektros sistemą, skelbia agentūra „Interfax“.

„Bandymai buvo sėkmingi ir parodė techninį Baltarusijos energetikos sistemos gebėjimą veikti be jungčių su Lietuva. Be to, patvirtinome sukurtų techninių priemonių teisingumą ir pakankamumą, kad pagerintume elektros tiekimą mūsų pasienio mazgams remontų metu. Šios techninės priemonės turėtų būti įgyvendintos iki 2023 metų“, – pirmadienį žurnalistams Minske sakė D. Kovalevas.

Balandžio 8 ir 11 dienomis buvo kiek sumažinti ir pralaidumai tarp Lietuvos ir Latvijos, tačiau didmeninėms elektros kainoms Baltijos šalyse tai reikšmingos įtakos neturėjo.

Anot „Litgrid“, kainas formavo vėjo stiprumas ir paklausos-pasiūlos santykis aplinkinėse šalyse.

Per bandymus Lietuvos-Latvijos linijų pralaidumai prekybai buvo sumažėję nuo 1.199 iki 1.149 MW iš Latvijos į Lietuvą ir nuo 1.334 iki 1.270 MW – iš Lietuvos į Latviją. Vėliau jie atsistatė, tačiau pralaidumai iš Lietuvos pirmadienį ryte sumažėjo 160 MW iki 1.174 MW. „Litgrid“ paaiškino BNS, kad tai susiję su darbais Lietuvoje ir Latvijoje.

„Nord Pool“ biržoje operatorė skelbia, kad vyksta linijų Panevėžys-Jonava ir Ignalinos AE-Utena bei vienos linijos Latvijoje techninės priežiūros darbai. Jie truks iki antradienio ryto.

Minskas teigia, kad testais siekiama įvertinti šalies sistemos patikimumą, Baltijos šalims ateityje ketinant pasitraukti iš IPS / UPS sistemos (BRELL žiedo) ir pradedant veiklą Astravo atominei elektrinei (AE).

Baltarusija anksčiau planavo bandymus atlikti balandžio 5–11 dienomis, tačiau Latvijos ir Estijos operatorės nesutiko, kad visos keturios Lietuvos ir Baltarusijos jungtys būtų atjungtos tokiam laikui, nes pagal BRELL sutartį linijas galima atjungti ne daugiau kaip 24 valandoms.

Tuomet sutarta jas atjungti du kartus po 24 valandas – balandžio 8 ir 11 dienomis.

