Elektra Lietuvoje per savaitę pigo 13%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvoje vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę, palyginti su ankstesniąja, sumažėjo 13%, praneša elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

Sausio 18-24 d. „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje vidutinė elektros kaina pasiekė 52,2 Eur už MWh. Tiek pat ji kainavo Latvijoje ir Estijoje.

Savaitę prieš tai kaina Lietuvos rinkoje viršijo 60 Eur už MWh. Pagrindinė kainų mažėjimo priežastis – išaugusi vėjo gamyba, pranešime teigia „Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius.

Šiluminės elektrinės praėjusią savaitę pagamino 33% Lietuvoje generuotos elektros, vėjo jėgainės pagamino 58%, hidroelektrinės – 13%, kitos elektrinės – 17% elektros.

69% šalies elektros poreikio praėjusią savaitę buvo importuota. 15% elektros importo į šalį pateko iš trečiųjų šalių, 39% – iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 39% buvo importuota per sieną su Latvija ir 7% per „LitPol Link“ jungtį su Lenkija.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.