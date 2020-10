Baltijos šalių operatoriai pateikė bendrą metodiką dėl Astravo elektros boikoto

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatorės (PSO) penktadienį nacionaliniams reguliuotojams pateikė suderintą elektros pralaidumų apskaičiavimo metodiką, reikalingą solidariam elektros iš Astravo atominės elektrinės (AE) boikotui.

Metodika Lietuvoje įsigalios tik ją patvirtinus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT), pranešė bendrovė „Litgrid“.

Dokumentas numato, kaip vyks prekyba su Rusija po to, kai Lietuva sustabdys elektros importą iš Baltarusijos, pradėjus veikti Astravo AE.

„Litgrid“ Sistemos valdymo departamento direktorius Giedrius Radvila sako, kad naują trišalę metodiką operatoriai parengė atsižvelgę į Lietuvos „antiastravinį“ įstatymą, pagal kurį šalis nepirks Astravo AE elektros, taip pat į Baltijos ministrų tarybos sprendimą 38% sumažinti jungčių pralaidumą prekybai tarp Latvijos, Estijos ir Rusijos bei sprendimą sukurti elektros kilmės garantijų sistemą.

Metodika numato, kad elektros importas iš Rusijos į Latviją turės kilmės garantiją, įrodančią, jog ji pagaminta ne Baltarusijoje. „Litgrid“ pabrėžia, kad tik tokiu būdu bus įgyvendintas Astravo elektros ribojimo planas.

„Litgrid“ nustatys nulinį komercinį pralaidumą iš Baltarusijos į Lietuvą iš karto po to, kai bus pagaminta pirmoji elektros kilovatvalandė Astravo AE. Elektrai iš Rusijos taip pat bus taikomas naujas tinklų infrastruktūros mokestis – tai užtikrins lygias konkurencijos sąlygas Baltijos šalių elektros gamintojų atžvilgiu.

Rugsėjo pradžioje trijų šalių operatoriai jau buvo pateikę metodiką reguliuotojams, tačiau šie paragino įmones susitarti dėl prekybos elektra su Rusija. Lietuva būgštavo, kad be sertifikatų (arba garantijų) baltarusiška elektra tekės per Rusiją į Latviją ir per ją į Lietuvą.

Rugsėjo pabaigoje Lietuva, Latvija ir Estija po ilgų derybų parengė bendrą prekybos elektra metodiką, į kurią jau įtraukta kilmės garantijų sistema. Jos taip pat derėjosi dėl pralaidumų iš trečiųjų šalių sumažinimo ir infrastruktūros mokesčio elektrai iš šių šalių.

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigė, kad šis esminis papildymas dabar visiškai atitinka Lietuvos „antiastravinį“ įstatymą. Anot jo, Baltijos šalys dar labiau priartėjo prie to, kad turėtų bendrą poziciją dėl prekybos rusiška elektra, neįsileidžiant elektros iš Baltarusijos.

Lietuva ir aktyviausia Astravo AE kritikė, akcentuojanti būtinybę laikytis saugumo reikalavimų projekte. Savo ruožtu Minskas atmeta kritiką.

