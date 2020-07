Dujų balionams daugiabučiuose keisti - valstybės parama

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Energetikos ministerija parengė ir pateikė derinimui tvarką dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais. Šis dujų balionų keitimas bus finansuojamas valstybės – parama daugiabučio namo vidaus elektros ar dujų tinklų instaliacijai sutvarkyti ir viryklei įsigyti sieks iki 600 Eur.

Įvertinus pavojų, kurį kelia nesaugiai daugiabučiuose namuose naudojami dujų balionai, Energetikos ministerija dar pernai parengė veiksmų planą, pagal kurį trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose dujų balionai negalės būti naudojami nuo 2022 m. pabaigos.

Atsižvelgiant į socialiai pažeidžiamų grupių poreikius ir siekiant padėti daugiabučių namų gyventojams pereiti nuo dujų balionų prie saugių energijos šaltinių – elektros ar gamtinių dujų, Vyriausybė iš biudžeto tam šiemet skyrė 15 mln. Eur, kitais metais planuojama dar 10 mln. Eur.

Pagal derinimui pateiktą tvarką, valstybės parama vienam butui, iš kurio šalinami dujų balionai, sieks iki 600 Eur. Valstybės subsidijos renkantis elektros energiją: iki 200 Eur (be PVM) laiptinės elektros instaliacijai rekonstruoti, iki 200 Eur (be PVM ) gyventojo bute esančiai instaliacijai sutvarkyti ir iki 200 Eur (be PVM) elektrinei viryklei įsigyti.

Analogiškas valstybės subsidijavimas būtų renkantis gamtines dujas: iki 200 Eur (be PVM ) subsidija būtų skiriama dujų skirstymo tinklui laiptinėje įrengti, iki 200 Eur (be PVM ) subsidija bute – dujų vamzdynui įrengti ir iki 200 Eur (be PVM) dujinei viryklei įsigyti.

Paraiškas kompensacijoms gauti turės teikti namo administratorius, bendrija ar kita daugiabučio ūkį prižiūrinti įmonė, pirmiausia surengusi gyventojų balsavimą. Per jį gyventojai turi nuspręsti kuo būtų keičiami šiuo metu nesaugiai jų name eksploatuojami dujų balionai: ar elektros energija, ar (jei leidžia galimybės) – gamtinėmis dujomis.

Norintiems pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama ir gauti ją dar šiemet visus dokumentus būtina sutvarkyti iki spalio 1 d., o darbus atlikti iki gruodžio 1 d., pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus.

Energetikos ministerijos duomenimis, dujų balionai vis dar naudojami daugiau nei 1.600 daugiabučių namų, kuriuose yra apie 42.000 butų.