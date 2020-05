Itin vėjuoti orai padėjo Lietuvos vėjo parkams mušti rekordus

Algimanto Kalvaičio nuotr.

Itin vėjuota metų pradžia leido Lietuvoje veikiantiems vėjo elektrinių parkams ir toliau didinti pagaminamos elektros energijos apimtis. Per pirmuosius tris metų mėnesius pagamintas kiekis prilygsta kiek daugiau nei trečdaliui per visus praėjusius metus pasiekto rezultato.

Naujausiais Lietuvos energijos išteklių biržos „Baltpool“ duomenimis, per pirmąjį šių metų ketvirtį šalies vėjo jėgainių parkai pagamino kiek daugiau nei 500,9 GWh elektros energijos. Tai – 11% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį ir 71% daugiau nei per pirmąjį 2018-ųjų ketvirtį.

Gamybos apimtys augo tiek didžiuosiuose vėjo parkuose, prijungtuose prie elektros perdavimo tinklo, tiek ir pavienėse vėjo elektrinėse, prijungtose prie skirstomojo tinklo.

„Pirmieji šių metų mėnesiai pasižymėjo išskirtinai vėjuotais orais, o tai nulėmė sėkmingą metų pradžią čia veikiantiems vėjo elektrinių parkams. Sausį jie pagamino apie 187,3 GWh elektros energijos ir pasiekė naują mėnesio gamybos rekordą. Vasarį šis rezultatas buvo dar kartą pagerintas, pagaminus maždaug 190,3 GWh elektros energijos“, – sako Aistis Radavičius, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius.

Ankstesnis mėnesio gamybos rekordas buvo pasiektas 2019-ųjų kovą – tuomet šalyje veikiančios vėjo jėgainės prisuko 174 GWh elektros energijos.

A. Radavičius pažymi, kad dėl palankių oro sąlygų geriausi elektros energijos gamybos rezultatai vėjo elektrinėse įprastai fiksuojami pirmąjį ir paskutinį metų ketvirtį. Tad po šiltesnių bei kiek ramesnių pavasario ir vasaros mėnesių vėl išaugti jie turėtų rudenį.

Lietuvoje šiuo metu veikia 23 vėjo jėgainių parkai, jų galia kartu sudėjus siekia 480 MW. Kartu su pavienėmis vėjo elektrinėmis iš viso instaliuota 533 MW galios elektrinių. Praėjusiais metais jos pagamino daugiau kaip 1,4 TWh elektros energijos.