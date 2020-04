Galių aukcionų IT sistemą už 0,54 mln. Eur kurs „Baltpool“

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvai planuojant didinti vietinę elektros gamybą ir užtikrinti sistemos patikimumą, energijos išteklių biržos operatorė „Baltpool“ už 543.000 Eur sukurs pajėgumų aukcionų IT sistemą. Pirmasis aukcionas planuojamas gruodį.

„Baltpool“ ir elektros perdavimo įmonė „Litgrid“ dvejų metų trukmės sutartį pasirašė kovo mėnesį, paslaugų teikėja pasirinkta be konkurso, nurodoma centriniame viešųjų pirkimų portale.

Abi bendrovės priklauso valstybės valdomai energetikos grupei „Epso-G“.

„Litgrid“ paaiškino, kad niekas daugiau tokių paslaugų suteikti negali, be to, „Baltpool“ energetikos resursų aukcionų IT sistema yra panaši į pajėgumų aukcionams reikalingą sistemą, kuriai tobulinti „Baltpool“ turi kompetencijas ir resursus.

„Patirties ar jau paruoštos sistemos iš kitų ES valstybių tiesiogiai perimti nėra galimybės dėl itin skirtingų dizaino elementų. ES tik nuo 2019 metų pradėjo reglamentuoti pajėgumų mechanizmo įgyvendinimo tvarką, iki šiol nėra susiformavusios paslaugų rinkos“, – teigiama „Litgrid“ komentare BNS.

Diegiant ilgalaikę pajėgumų tvarką Lietuvą už 104.000 Eur (be PVM) konsultuoja tarptautinė bendrovė „FTI France“ („Compass Lexecon“), dalyvavusi ir rengiant Pajėgumų mechanizmo koncepciją.

Pernai gruodį Vyriausybė pritarė pajėgumų užtikrinimo tvarkai, rengiant technologiškai neutralius galios aukcionus. Seimas šį sausį ėmėsi svarstyti Elektros energetikos įstatymo pakeitimus.

Šioje sistemoje galės dalyvauti ne tik elektros gamybos, bet ir kaupimo bei reguliavimo apkrova sprendimai. Jis turi būti suderintas su Europos Komisija – pasak Energetikos ministerijos, šiuo metu vyksta aktyvus derinimo procesas, o sprendimo tikimasi iki rudens.

Elektros energetikos įstatymo pakeitimais siekiama garantuoti vadinamąją tikėtiną apkrovos praradimo tikimybę (angl. Lost of Load Expectation, LOLE) ne didesnę kaip 8 val. per metus. Šiuo metu teisės aktai nenustato jos vertės.

Nesiimant veiksmų, tikėtina, kad apkrovos praradimo tikimybė po 2025 metų, kai bus užbaigtas sinchronizavimo su Europa projektas, pastebimai išaugtų.

Kauno technologijos universiteto mokslininkai yra įvertinę Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą dviem – 2019–2024 metų ir 2025–2030 metų – laikotarpiais. Studijos rezultatai parodė, jog reikia užtikrinti, kad be dabar veikiančių pajėgumų iki 2025 metų Lietuvoje atsirastų ir naujų.

