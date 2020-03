ESO Plateliuose išbando energetinės mikrosalos technologiją

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Pirminiai Platelių ežero pusiasalyje AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ vykdomo energetinės mikrosalos projekto įverčiai – teigiami. Pasiteisinęs šis sprendimas leistų išvengti elektros linijų tiesimo į sunkiai prieinamas, smarkiai nuo infrastruktūros nutolusias ir mažai apgyvendintas vietoves.

Anot bendrovės, pagal pirminius vertinimus, 2019 m. rudenį pradėtas projektas rodo, kad net esant nepalankioms oro sąlygoms, energetinė mikrosala gali aprūpinti klientus elektra.

Žemaitijos nacionaliniame parke esančiame Platelių ežero pusiasalyje ir keliose Prienų sodybose įgyvendinto sprendimo pirminis įvertis rodo, kad pasitelkus saulės elektrinę, generatorių, baterijų sistemą ir viską apjungiant valdymo sistema (keitikliu), įrenginiai tampa vietine elektrine, užtikrinančia nepriklausomą elektros energijos gamybą ištisus metus. Apie 70% būtino elektros poreikio pagamina saulės elektrinė, likusiai daliai elektros sugeneruoti pasitelkimas generatorius.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant Lietuvos ir Estijos skirstomųjų tinklų operatoriams ESO bei „Elektrilevi“. Mikrosalą planuojama bandyti iki 2020 m. pabaigos. Anot bendrovės, laiko prireiks sistemos valdymo autonomiškumui išbandyti ir užtikrinti. Per kelis sistemos bandymo mėnesius buvo stebimi sistemos atsijungimai, kuriuos sukėlė didesni nei planuoti vartotojų poreikiai. Be to, operatyviniam valdymui užtikrinti dažnai susiduriama su prastu GSM ryšiu šiose izoliuotose vietovėse.

Sisteminiai bandymai pradėti tokiu metų laiku, kai saulėtų dienų skaičius būna labai mažas, o tai lemia, kad didžioji dalis elektros poreikio tenkinama iš generatoriaus. Projekto vykdytojai nori sužinoti, kaip sistema veiks saulėtomis dienomis.

Padės nutolusiems

Technologijai pasiteisinus, ESO galėtų ją pradėti taikyti vystydama skirstomąjį tinklą šalyje. Toks sprendimas galėtų atnešti naudą ypač nutolusiose vietovėse, kuriose pavienius klientus prijungti brangu ir imlu laiku. Vietoj įprastų elektros linijų ar kabelių tiesimo, būtų pasitelkiama gerokai mažiau sąnaudų reikalaujanti mikrosalos technologija.

Mikrosalų bandomiesiems projektams pasirinktas Platelių ežero pusiasalis ir kelios Prienų sodybos, nes skaičiavimai rodo, kad čia ypač sudėtinga įprastais būdais užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą klientams. Čia klientus elektros energija pasiekia 3,3 km oro linijomis, miškingame ruože. Iki Platelių ežero pusiasalio pakrantės driekiasi 1,4 km besitęsiančios elektros oro linijos, vandenį kertančios du kartus. Įvykus gedimui, jo nustatymo ir tvarkymo darbai tampa iššūkiu, ypač kai prireikia pasiekti konkrečią problemos vietą.