Baltarusija naftą kovą importuos trimis maršrutais

Naftos tiekimas Baltarusijos naftos perdirbimo įmonėms per Ukrainos uostus ir vamzdynu Odesa-Brodai prasidės kovo mėnesį, pranešė Baltarusijos naftos pramonės veiklą koordinuojantis valstybės koncernas „Belneftechim“. Bendrovė ateinantį mėnesį taip pat gaus naftos iš Rusijos, be to, numatyti du naftos kroviniai per Klaipėdą.