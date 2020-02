Naftos paklausa Kinijoje smuko penktadaliu, OPEC šaukia techninės komisijos posėdį

Paklausai smukus, naftos produktų saugyklos Kinijoje jau beveik užpildytos. Jianan Yu („Reuters“/„Scapix“) nuotr.

Naftos paklausa Kinijoje nusmuko iki maždaug 3 mln. barelių per parą. Dėl koronaviruso šalyje 20% smukus naftos paklausai, veiklą gali sustabdyti daug Kinijos perdirbimo gamyklų. OPEC šaukia skubų posėdį.

Anot „Bloomberg“, tai didžiausias naftos paklausos sumažėjimas nuo 2008-2009 m. pasaulinės ekonominės krizės ir didžiausias staigus kritimas nuo 2001 m. rugsėjo 11-osios teroristų atakų prieš Jungtines Valstijas. „Bloomberg“ pastebi, kad pokyčiai analizuojami įvertinant tradiciškai išaugančią naftos paklausą per Kinų naujųjų metų periodą.

OPEC kartelis sunerimo

Pasaulinis naftos gavybos kartelis OPEC dėl susidariusios padėties ketina vasario 4-5 d. sušaukti skubų techninės komisijos posėdį. Anksčiau planuota, kad šis komitetas susirinks kovą, po OPEC šalims atstovaujančių ministrų susitikimo. Ministrai, kaip planuota anksčiau, turėtų susitikti kovo 5-6 d.

„Akivaizdu, kad padėtis Kinijoje naftos pramonei tapo „juodąja gulbe“. Prieš koronaviruso protrūkį dar būta vilčių, kad naftos poreikis išaugs, dabar tokių vilčių nebeliko“, – teigia Johnas Kilduffas, Niujorko kompanijos „Again Capital LLC“ partneris.

Anot jo, OPEC privalo reaguoti, nes jeigu nebus sumažinta naftos gavyba krentant naftos paklausai Kinijoje – pasaulinė naftos kaina smuks.

Naftos kaina jau krito

Kinija yra didžiausia naftos importuotoja pasaulyje, 2016 m. aplenkusi Jungtines Valstijas. Vidutiniškai Kinijoje per parą sunaudojama 14 mln. barelių naftos per parą – maždaug tiek per parą sunaudoja Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Japonija ir Pietų Korėja kartu sudėjus.

„Brent“ naftos kaina nuo sausio 20 d., kai pasaulio finansų biržos pirmą kartą reagavo į koronaviruso protrūkį, nukrito 10%. Balandžio mėn. ateities sandoriai Londono biržoje pirmadienį ryte buvo sudaromi po 56,14 USD už barelį – 0,48 USD, arba 0,85%, pigiau nei ankstesnės prekybos sesijos uždarymo metu.

„West Texas Intermediate“ (WTI) naftos kaina kovo mėn. ateities sandoriams Niujorko biržoje atpigo 0,16 USD (0,31%) iki 51,4 USD už barelį.

Perdirbimo gamyklos mažina apimtis

Kinijos naftos poreikio mažėjimas jau atsiliepė didiesiems naftos eksportuotojams. Makleriai teigia, kad praėjusią savaitę sustojo naftos prekyba iš Lotynų Amerikos šalių, o pirkimai iš Afrikos labai smarkiai sumažėjo. Kinijos naftos perdirbėjai, nelikus naftos produktų paklausos, produkciją kaupia saugyklose, kurios netruks persipildyti. Kai tai įvyks, naftos perdirbimas Kinijoje gali sumažėti 15-20%.

Didžiausioji Kinijos naftos perdirbėja „Sinopec Group“ veiklos apimtis savo gamyklose sumažino apie 13-15%. Ir iki vasario 9 d. žada patikslinti, ar jas reikės dar mažinti. Kompanija atsisakė komentuoti savo sprendimą.

Anot gerai informuotų šaltinių, dar 18 nepriklausomų naftos kompanijų gali savo veiklos apimtis sumažinti iki minimumo arba visiškai užsidaryti. Kinijoje yra nepriklausomų 40 gamyklų, kurios perdirba iki ketvirtadalio šalies naftos.