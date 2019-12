Pasirašyta ES paramos sutartis Lietuvos-Latvijos dujų jungties plėtrai

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA) prie Europos Komisijos, Lietuvos ir Latvijos dujų perdavimo sistemos operatoriai pasirašė sutartį dėl Lietuvos-Latvijos dujotiekio pajėgumų didinimo projekto statybos darbų finansavimo.

Bendros investicijos šiam projektui sudarys 10,2 mln. Eur. Lietuvos investicijos į šį projektą sieks 4,7 mln. Eur, ES indėlis pagal Infrastruktūrų tinklų priemonę (CEF) – iki 50% tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Lietuvos daliai tai sudarys iki 2,1 mln. Eur.

„Regioninės dujų rinkos plėtros ir būsimos jungties su Lenkija kontekste geriau sistemos naudotojų poreikius atitinkanti dujų perdavimo infrastruktūra tarp Lietuvos ir Latvijos yra itin reikšmingas bendros regiono dujų sistemos elementas. Tai akivaizdžiai parodė palanki šių metų situacija: dujų perdavimo apimtys iš Lietuvos į Latviją buvo daugiau kaip 2,5 karto didesnės nei pernai. Tai lėmė Klaipėdos SkGD terminalo kuriama vertė ir sinergija su Inčukalno požemine dujų saugykla, pasiūliusia rinkos dalyviams lankstesnes paslaugas, o dujų vartotojams palankias dujų kainas“, – Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ pranešime cituojamas Nemunas Biknius, laikinasis įmonės generalinis direktorius.

Įgyvendinus projektą iki 2023 m. pabaigos, padidėję dujų perdavimo pajėgumai tarp Lietuvos ir Latvijos bus itin vertingi ir dėl tuomet jau, tikimasi, veiksiančios GIPL jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos teikiamų privalumų dujų rinkai.

„Pagerintas Latvijos ir Lietuvos tinklų sujungimas turės įtakos Inčukalno požeminei dujų saugyklai, Klaipėdos SkGD terminalui, būsimos jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos eksploatacijai, taip pat bendrajai gamtinių dujų rinkai. Projekto tikslas – padidinti Latvijos ir Lietuvos sujungimo pajėgumus vidutiniškai 70–80%, patobulinant esamą infrastruktūrą“, – teigia Zane Kotane, Latvijos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Conexus Baltic Grid“ valdybos pirmininkė.

Projekto metu Lietuvos pusėje numatoma padidinti Kiemėnų dujų apskaitos stoties pajėgumus ir pertvarkyti dujotiekį prie Panevėžio kompresorių stoties, o Latvijoje – vykdyti darbus pertvarkant magistralinį dujotiekį, kad būtų galima padidinti maksimalų darbinį slėgį nuo 40 iki 50 barų. Investicijos padidins dujų jungties pajėgumus iki 130,47 GWh per parą Latvijos kryptimi (dabar yra 67,6 GWh per parą) ir iki 119,5 GWh per parą Lietuvos kryptimi (dabar yra 65,1 GWh per parą).

Artimiausiu metu bus skelbiami viešieji pirkimai projektavimo darbams Lietuvos teritorijoje atlikti. Statybos darbų pirkimai preliminariai planuojami 2021 metų antroje pusėje.