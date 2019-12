„Modus Group“ į saulės jėgainę Ukrainoje investavo 11 mln. Eur

„Modus Group“ priklausanti atsinaujinančios energetikos bendrovė „Green Genius“ sėkmingai įgyvendino pirmąjį saulės energetikos projektą Ukrainoje. Į jį investuota daugiau nei 11 mln. Eur. Vakarinėje šalies dalyje (Ivano-Frankivsko srityje) įrengtų saulės jėgainių galia siekia 13,5 MW.

„Ukrainoje elektra iš atsinaujinančių energijos šaltinių vis dar sudaro nedidelę bendro šalies energijos suvartojimo dalį, tačiau atsinaujinančios energetikos sektorius yra spartaus vystymosi etape. Siekiame tapti vienu didžiausių atsinaujinančios energetikos projektų vystytojų Europoje, o Ukrainoje matome didelį potencialą plėtoti saulės energetikos projektus“, – sako Ruslanas Sklepovičius, „Modus Group“ valdybos narys.

Anot jo, Ukraina geografiškai labai patraukli valstybė saulės energetikai. Gamybos efektyvumas šalyje yra panašus kaip Lenkijoje, kurioje „Green Genius“ jau įsitvirtinusi kaip atsinaujinančios energetikos projektų vystytoja.

Projektą Ukrainoje bendrovė užbaigė per 6 mėn. Skaičiuojama, kad čia įrengtos saulės jėgainės per metus pagamins daugiau nei 14 GWh energijos. Šios jėgainės per metus leis sutaupyti tiek CO2, kiek jo sugertų 48 tūkst. medžių.

„Green Genius“ Ukrainoje šiuo metu įrenginėja dar vieną saulės jėgainių parką šalies šiaurinėje dalyje, kurio bendra galia sieks daugiau nei 33,4 MW. Į projektą investuota per 30 mln. Eur. Saulės elektrinę planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos. Įgyvendinus šį projektą, „Green Genius“ valdomas saulės jėgainių parkų portfelis Ukrainoje sieks beveik 47 MW.