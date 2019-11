Į Klaipėdos terminalą atplaukė naujas dujų krovinys iš Norvegijos

Į Klaipėdą penktadienį atplaukė naujas didelis suskystintų gamtinių dujų (SkGD) krovinys iš Norvegijos – jau ketvirtasis spalį prasidėjusiais naujais dujų metais.

Portalų marinetraffic.com, myshiptracking.com ir vesselfinder.com duomenimis, dujovežis „Arctic Discoverer“ prisišvartavo prie SGD terminalo laivo-saugyklos „Independence“. Jis atvyko iš Melkojos uosto, kur yra „Equinor“ SkGD gamykla.

Terminalo operatorė „Klaipėdos nafta“ BNS teigė, kad „Arctic Discoverer“ gabena apie 138.000 kub. metrų SkGD. Įmonė nedetalizuoja, kam ir iš kur keliauja dujos.

Šiais dujų metais į Klaipėdą taip pat atplukdyti šeši nedideli kroviniai (iki 9.500 kub. metrų) iš Vysocko, kur yra Rusijos dujų kompanijos „Novatek“ SkGD gamykla.

Naujais dujų metais terminalu naudojosi ar planuoja tai daryti penkios bendrovės: Jonavos trąšų gamintoja „Achema“, elektros ir dujų tiekimo bendrovė „Ignitis“ (buvęs „Lietuvos energijos tiekimas“), žaliavų prekybos grupės „Imlitex Holdings“ bendrovė „Imlitex“.

Be to, terminalu naudojasi Estijos energetikos koncernas „Eesti Energia“ – trečiadienį jis patvirtino, kad lapkritį per Klaipėdą importavo SkGD. Rugsėjį bendrovė atsigabeno pirmąjį nedidelį krovinį.

Terminalo kliente tapo dar viena kompanija – Estijos „Elenger“, toje šalyje veikianti kaip „Eesti Gaas“. Jai skirtas SkGD krovinys numatomas antroje lapkričio pusėje.

