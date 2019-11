„Amber Grid“ pelnas ir pajamos liko stabilūs 

Augant vartojimui Lietuvoje ir dujų transportavimo apimtims į Latviją, „Amber Grid“ per tris 2019 m. ketvirčius gavo 38,7 mln. Eur pajamų, beveik tiek pat, kaip ir tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ per tris šių metų ketvirčius gavo 38,7 mln. Eur konsoliduotų pajamų, beveik tiek pat, kiek ir pernai tuo pačiu metu, kai pajamos buvo 39,1 mln. Eur. Grynasis pelnas per šį laikotarpį siekė 7,8 mln. Eur, kai praėjusių metų trijų ketvirčių grynasis pelnas buvo 7,7 mln. Eur.

„Trečiąjį ketvirtį fiksuotas rekordinis dujų transportavimas Latvijos kryptimi ir šiemet dešimtadaliu augęs vartojimas Lietuvoje leido mums kompensuoti dėl šiltų žiemos orų mažesnę dujų perdavimo paslaugų paklausą metų pradžioje. Nenutrūkstamas suskystintų gamtinių dujų importas šiltuoju metų laiku leido ne tik išnaudoti Klaipėdos SkGD terminalo pajėgumus, bet ir stabilizuoti mūsų uždirbtų pajamų lygį. SkGD rinkoje ir toliau besilaikant mažoms dujų kainoms, tikėtina paskutinį šių metų ketvirtį matysime tas pačias šalies ir kaimyninių valstybių vartotojams palankias tendencijas“, - bendrovės pranešime cituojamas Nemunas Biknius, l. e. p. „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Didesnės pajamos už suteiktas transportavimo paslaugas antrąjį ir trečiąjį metų ketvirtį taip pat amortizavo daugiau nei dvigubai sumažintos reguliuojamos investicijų grąžos poveikį finansiniam rezultatui. Metų pradžioje prasidėjus naujam penkerių metų reguliavimo periodui, „Amber Grid“ taikomą investicijų grąžos normą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sumažino nuo 7,09% iki 3,33%.

2019 m. trijų ketvirčių EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 17,2 mln. Eur ir buvo 6% mažesnis, palyginti su 18,3 mln. Eur tuo pačiu laikotarpiu pernai.

„Amber Grid“ konsoliduotos veiklos sąnaudos per nurodytą periodą sumažėjo 4% iki 29,1 mln. Eur. Dujų perdavimo tinklo modernizavimui „Amber Grid“ sausio-rugsėjo mėn. skyrė 14,1 mln. Eur, arba 24% daugiau nei pernai tuo pačiu metu (11,3 mln. Eur).

Dujų perdavimo veikla

Per tris 2019 m. ketvirčius 10% išaugo dujų vartojimas Lietuvoje, Lietuvos poreikiams buvo suvartota 16,7 TWh dujų, pernai tuo pačiu metu – 15,2 TWh. Per sausį-rugsėjį į Lietuvą buvo transportuota 21,2 TWh gamtinių dujų, neskaitant dujų transportavimo į Kaliningrado sritį. Tai 20,4% daugiau, lyginant su 2018 m. sausio-rugsėjo mėn., kai į Lietuvą buvo transportuota 17,6 TWh gamtinių dujų.

Per aptariamą laiką iš Klaipėdos SkGD terminalo buvo patiekta 56,5%, o vamzdynais iš Baltarusijos ir Latvijos – 43,5% viso įleisto dujų kiekio, skirto Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams. Per Klaipėdos SkGD terminalą tiekiamų dujų kiekis buvo 76% didesnis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Latvijos ir Estijos kryptimi komerciškai buvo transportuota 4,2 TWh gamtinių dujų ir tai beveik du kartus daugiau nei 2018 m. per 9 mėnesius, kai į kitas Baltijos šalis buvo transportuota 2,2 TWh dujų.

2020 m. – mažesnė dujų perdavimo kaina

Šį rugsėjį „Amber Grid“ valdyba nustatė, o vėliau Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino, kad 2020 metais 16% mažės vidutinė perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams. Didžiausią įtaką vidutinių dujų perdavimo kainų mažėjimui turėjo įmonės reguliuojamos veiklos sąnaudų sutaupymai ir gautos papildomos pajamos už trumpalaikius pajėgumus, perduodant dujas Lietuvos vartotojams ir Latvijos kryptimi.