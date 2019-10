Ž. Vaičiūnas: Lietuva pasirengusi tartis dėl didesnio JAV SkGD srauto

Lietuva jau gauna naudos iš padidėjusio Jungtinių Valstijų suskystintųjų gamtinių dujų (SkGD) eksporto, be to, šalis pasirengusi tartis dėl didesnio jų importo per Klaipėdos SkGD terminalą, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.