Europos Komisija finansuos Lietuvos-Latvijos dujotiekio plėtrą

Lietuvos-Latvijos dujotiekio pajėgumų didinimo projektas gaus ES paramą. Planuojama, kad bendros investicijos šiam projektui sudarys 10,2 mln. Eur.

Lietuvos investicijų dalis šiame projekte sieks 4,7 mln. Eur. Lietuvos–Latvijos jungties padidinimo statybų etapui Europos Komisija skirs ES paramą pagal Infrastruktūrų tinklų priemonę (CEF) – iki 50% tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t.y. iki 2,1 mln. Eur.

Tokį sprendimą praėjusią savaitę Briuselyje priėmė Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA) prie Europos Komisijos.

Projektą įgyvendins Lietuvos perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ kartu su Latvijos operatoriumi „Conexus Baltic Grid“. Bendrovės paraišką dėl dujotiekio, jungiančio Lietuvą ir Latviją, pajėgumų didinimo projekto finansavimo pateikė šių metų birželį.

Padidinus dujų perdavimo pajėgumus tarp Lietuvos ir Latvijos, bus sudarytos geresnės sąlygos rinkai naudotis Klaipėdos SkGD terminalu, Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla ir tuomet jau veiksiančia GIPL jungtimi.

Dujotiekio tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų didinimo projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. pabaigos. Gavus projekto finansavimą, numatoma tęsti projekto įgyvendinimą. Artimiausiu metu bus skelbiami viešieji pirkimai projektavimo darbams Lietuvos teritorijoje atlikti. Statybos darbų pirkimai preliminariai planuojami 2021 m. pirmoje pusėje.

Projekto metu Lietuvos pusėje numatoma padidinti Kiemėnų dujų apskaitos stoties pajėgumus ir pertvarkyti dujotiekį prie Panevėžio kompresorių stoties, o Latvijoje – vykdyti darbus pertvarkant magistralinį dujotiekį, kad būtų galima padidinti maksimalų darbinį slėgį nuo 40 iki 50 barų. Investicijos padidins dujų jungties pajėgumus iki 130,47 GWh per parą Latvijos kryptimi (dabar yra 67,6 GWh per parą) ir iki 119,5 GWh per parą Lietuvos kryptimi (dabar yra 65,1 GWh per parą).