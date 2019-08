„Amber Grid“ pelnas traukėsi 23%

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ per pirmąjį 2019 m. pusmetį perdavė daugiau dujų, gavo 26 mln. Eur konsoliduotų pajamų, palyginti su 27,6 mln. Eur, tuo pačiu laikotarpiu pernai. Grynasis pelnas mažėjo 22,7%.

Antrąjį ketvirtį itin padidėjęs dujų transportavimas į Latviją ir didesnis vartojimas Lietuvoje leido iš dalies amortizuoti dėl šiltų žiemos orų sumažėjusią dujų transportavimo paslaugų paklausą metų pradžioje.

„Pozityviai nuteikia tai, kad šį pusmetį dujų vartojimas Lietuvoje augo, o suteiktų transportavimo paslaugų į kitas Baltijos šalis padvigubėjo. Tai akivaizdžiai parodė, kad gerai išvystyta Lietuvos dujų perdavimo infrastruktūra ir Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalas vis aktyviau panaudojami viso Baltijos šalių regiono reikmėms ir tai leidžia mums dirbti efektyviau. Gabenti dujas per Lietuvą į kaimynines šalis ir toliau skatina itin palankios SkGD kainos rinkoje, todėl tikėtina, kad iki metų pabaigos šie skaičiai dar labiau augs“, – bendrovės pranešime cituojamas Saulius Bilys, „Amber Grid“ generalinis direktorius.

„Amber Grid“ pirmąjį pusmetį uždirbo 5,1 mln. Eur konsoliduoto grynojo pelno arba 22,7% mažiau nei 2018 m. pirmąjį pusmetį, kai grynasis pelnas buvo 6,5 mln. Eur.

2019 m. pirmojo pusmečio EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 11,4 mln. Eur ir yra 18,8% mažesnis, lyginant su 2018 m. pirmuoju pusmečiu, kai EBITDA buvo 14 mln. Eur.

Nuo 2019 m. prasidėjo naujas 5 metų reguliavimo periodas, kurio metu „Amber Grid“ nustatyta daugiau kaip perpus, nuo 7,09% iki 3,33% sumažinta investicijų grąžos norma.

„Amber Grid“ konsoliduotos veiklos sąnaudos per nurodytą periodą mažėjo 1,4% ir sudarė 19,7 mln. Eur. Pirmąjį šių metų pusmetį „Amber Grid“ dujų perdavimo tinklo modernizavimui skyrė 8,8 mln. Eur, arba 1,5 karto daugiau nei pernai tuo pačiu metu (5,8 mln. Eur).

Transportavo 4,1% dujų daugiau

2019 m. pirmąjį pusmetį į Lietuvą buvo transportuota 14 TWh gamtinių dujų, neskaitant dujų tranzito į Kaliningrado sritį. Tai 4,1% daugiau, lyginant su 2018 m. pirmuoju pusmečiu, kai į Lietuvą buvo transportuota 13,4 TWh gamtinių dujų.

Lietuvos poreikiams buvo suvartota 12,6 TWh dujų. Tai 1,4% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai dujų buvo suvartota 12,4 TWh. Latvijos ir Estijos kryptimi buvo transportuota 1,2 TWh gamtinių dujų, 46% daugiau nei 2018 m. I pusmetį, kai į Baltijos šalis buvo transportuota 0,8 TWh dujų.

2019 m. I pusmetį iš Klaipėdos SkGD terminalo buvo patiekta 43% viso dujų kiekio, transportuoto į Lietuvą, o vamzdynais iš Baltarusijos ir Latvijos – 57%. Per Klaipėdos SkGD terminalą tiekiamų dujų kiekis buvo daugiau kaip trečdaliu, tai yra 36%, didesnis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Dujų tranzitas per Lietuvą į Kaliningrado sritį per pirmąjį šių metų pusmetį sudarė 13,5 TWh ir buvo 8,5% mažesnis nei pernai tuo pačiu metu, kai per mūsų šalį tranzitu į Kaliningradą buvo perduota 14,7 TWh gamtinių dujų.