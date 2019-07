Vyriausybė jungiasi į „Achemos“ ir EK ginčą dėl SkGD terminalo išlaikymo

Lietuvos Vyriausybė nusprendė dalyvauti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo byloje, kurioje „Achema“ ir prekybos dujomis įmonė „Achema Gas Trade“ ginčija Europos Komisijos suderintą naują Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SkGD) terminalo išlaikymo tvarką.

Vyriausybė trečiadienį pasitarime nusprendė šioje byloje įstoti trečiąja šalimi.

„Lietuvos, kaip valstybės, interesas šioje byloje yra užtikrinti, kad „Achemos“ prašymas panaikinti Europos Komisijos sprendimą būtų atmestas ir nebūtų sukelta neigiamų pasekmių SkGD terminalo būtinosios veiklos užtikrinimui bei apsaugoti visų gamtinių dujų vartotojų interesai“, – nurodė Energetikos ministerija.

Šių metų balandžio pradžioje iškeltoje byloje „Achemos grupės“ valdoma Jonavos trąšų gamintoja „Achema“ ir prekybos dujomis įmonė „Achema Gas Trade“ skundžia Europos Komisijos sprendimą, kuriuo pernai spalį patvirtinta nauja valstybės paramos Klaipėdos SkGD terminalui schema.

Europos Komisija pernai spalį pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino naują kompensacijos, skiriamos valstybės kontroliuojamai bendrovei „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET), kad ši užtikrintų būtiną SkGD kiekį palaikyti normalią terminalo veiklą, schemą. Pagal ją nuo šių metų pradžios energijos gamintojai nebeprivalo įsigyti dujų iš paskirtojo tiekėjo LET, o įmonės sąnaudos, kaip ir anksčiau, kompensuojamos iš vadinamosios SkGD terminalo saugumo dedamosios.

„Achemos grupės“ valdybos pirmininko pavaduotojas advokatas Gintaras Balčiūnas BNS anksčiau sakė, kad nauja SkGD terminalo išlaikymo schema sudaro nevienodas sąlygas LET, perkančiai dujas pagal ilgalaikę sutartį su Norvegijos koncernu „Equinor“, ir kitoms dujų prekybos įmonėms. Jis taip pat tvirtino, kad „Achema“, kuri yra didžiausia gamtinių dujų vartotoja šalyje, sumoka ir didžiąją dalį SkGD terminalo išlaikymo mokesčio.

Pradėjus veikti SkGD terminalui, šilumos ir elektros energijos gamintojai privalėjo tam tikrą dujų kiekį pirkti iš tuometinės įmonės „Litgas“, šių metų pradžioje prijungtos prie LET. Atsisakius šios prievolės, LET dujomis rinkoje prekiauja tiesiogiai.

LET pagal sutartį su „Equinor“ ir toliau privalo kasmet įsigyti būtinąjį SGD kiekį – 4 krovinius per metus – kurį parduota Lietuvos, regioninėje ar tarptautinėje rinkoje. Pagal naują modelį parduodamo būtinojo kiekio kaina yra nereguliuojama, taip pat nebėra kompensuojamos LET veiklos ir dujų balansavimo, mainų bei saugojimo sąnaudos, kurias įmonė dabar dengia iš pajamų.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.