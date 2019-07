„Klaipėdos nafta“ importavo naftą 

Birželį pirmą kartą į AB „Klaipėdos nafta“ valdomą Klaipėdos naftos terminalą importuota žaliava vienai iš regiono naftos perdirbimo gamyklų.

Birželį KN naftos terminale pirmą kartą priimtas ir laivas, kuris atplukdė žaliavą vienai iš regiono naftos perdirbimo gamyklų. Priimant šį krovinį terminale panaudota reta krovos schema, kai krovinys iš laivo buvo kraunamas į geležinkelio cisternas. Įprastai dauguma perkrovos operacijų vykdomos iš geležinkelio cisternų arba auto transporto į laivus.

„Esame vienas iš nedaugelio multimodalinių terminalų Baltijos šalyse, kuriame naftos produktai gali būti tiek iškrauti iš visų transporto priemonių, tiek pakrauti į visas transporto priemones. Toks lankstumas yra didelis mūsų konkurencinis pranašumas“, – bendrovės pranešime cituojamas Darius Šilenskis, KN Naftos verslo direktorius.

Kokia įmonė importavo naftą per terminalą, bendrovė neatskleidžia.

Šviesiųjų produktų krova

Bendrovė taip pat praneša birželį pradėjusi bandomuoju režimu eksploatuoti naują šviesiųjų naftos produktų talpų parką ir iš karto į jį priėmusi kelis produktus.

„Jau kurį laiką stebime, kad rinka keičiasi, daugėja potencialių krovinių įvairovė ir auga klientų lūkesčiai. Matydami tokias tendencijas supratome, kad norėdami išlaikyti esamus ir pritraukti naujų klientų ateityje turime būti pasiruošę ne tik perkrauti ar sukaupti didesnius naftos produktų kiekius, bet ir vienu metu priimti perkrovai didesnį spektrą naftos produktų ir jų komponentų rūšių“, – teigia D. Šilenskis.

Per paskutinius 3,5 metų į Klaipėdos naftos terminalo infrastruktūros plėtrą KN nukreipė beveik 45 mln. Eur investicijų.

Labiausiai išnaudojamas

Kaip rašė VŽ, naftos krovos bendrovės veikla normalizuojasi po incidento, kuomet naftotiekiu „Družba“ į regiono naftos perdirbimo gamyklas buvo patiekta užterštos naftos. Birželį Klaipėdos bei Subačiaus naftos terminaluose bendrovė perkrovė 506.000 t naftos produktų, tai yra tik 1,9% mažiau, nei pernai. Tiesa, kaip praneša KN, vertinant pakrautas tonas į laivus, geležinkelio cisternas ir auto transportą, birželio mėn. krova sudaro beveik 600.000 t, ir apie 100.000 t viršija praėjusių metų birželio rezultatą.

„Mūsų krovai neigiamai atsiliepė ir „Orlen Lietuvos“ sprendimas daugiau produkcijos nukreipti geležinkeliu į kaimynines rinkas. Nepaisant šių iššūkių ir itin aršios konkurencinės aplinkos, mūsų naftos terminalas šiemet yra efektyviausiai turimus krovos pajėgumus panaudojantis terminalas tarp visų Baltijos šalių naftos terminalų, ir tai džiugina“, – sako p. Šilenskis.

„Argus Neftetransport“ analizė rodo, kad KN per pirmus penkis šių metų mėnesius panaudojo 73,4% visų savo turimų krovos pajėgumų, kai per metus maksimaliai gali perkrauti per 7 mln. t. Tuo metu daugiausia pajėgumų tarp Baltijos šalių naftos terminalų turintis ir per metus 30 mln. t naftos produktų perkrauti galintis Estijos terminalas „Liwathon EOS“ panaudojo vos 10% visų savo pajėgumų, 20 mln. t per metus galintis perkrauti Latvijos terminalas „Ventspils Nafta Terminals“ – 31,6% pajėgumų.

Pagal pirmųjų penkių šių metų mėnesių naftos produktų krovos apyvartą tarp visų trijų Baltijos šalių naftos terminalų KN užima antrąją vietą. Ją nežymiai lenkia „Ventspils Nafta Terminals“, kurio krova apie 20% viršija KN penkių mėnesių krovą.



Darius Šilenskis., „Klaipėdos naftos“ naftos verslo direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.