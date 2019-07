Teismas: „Trakų energija“ Prienams turi grąžinti 0,4 mln. Eur

Virginijaus Striogos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) valdoma „E energijos“ grupės įmonė „Trakų energija“ (buvusi „Prienų energija“) Prienų savivaldybei turi grąžinti apie 0,4 mln. Eur, patvirtino teismas. Verslininkai sprendimą ketina skųsti Aukščiausiajam Teismui.

Lietuvos apeliacinis teismas birželio 28 dieną nutarė, kad 2015 metų Prienų savivaldybės ir „Trakų energijos“ sutartis dėl šilumos ūkio nuomos nutraukimo anksčiau laiko yra negaliojanti. Sutartimi savivaldybė įsipareigojo per trejus metus bendrovei sumokėti daugiau nei 432.000 Eur – pinigus miestas jau sumokėjo, todėl teismas nurodė juos grąžinti.

Tokį pat sprendimą pernai liepą priėmė Kauno apygardos teismas.

„Trakų energijos“ vadovas Vaidas Povilėnas teigia, kad įmonė Apeliacinio teismo nutartį žada skųsti Aukščiausiajam Teismui.

„Manome, kad sprendimas nėra teisingas, mūsų pozicija yra neįvertinta ir mes būtinai jį skųsime Aukščiausiajam Teismui“, – BNS sakė V. Povilėnas.

Jis patikslino, kad teismas panaikino susitarimą nutraukti šilumos tinklų nuomos sutartį.

„Formaliai žiūrint, dabar turėtume gauti dar metus (šilumos tinklų – BNS) nuomos, bet natūralu, kad tai nėra įmanoma, todėl vis dėlto turėtų būti išspręstas turto kompensavimo klausimas“, – sakė V. Povilėnas.

Prokurorai teismui teigė, jog pagal 2000 metų rugsėjo sutartį dėl šilumos ūkio nuomos „Trakų energija“ investavo 1,506 mln. Eur ir 2015 metais perdavė savivaldybei turto už 3,066 mln. Eur. Skirtumas – 1,560 mln. Eur – yra papildomai įmonės sukurtas turtas, tačiau jis nebuvo suderintas su rajono valdžia.

„Trakų energija“ teigė ne kartą savivaldybei siūliusi papildomai investuoti į biokuro katilinę bei už ES lėšas pakeisti šilumos trasas, tačiau pastaroji atmetė įmonės siūlymą ir nutarė katilinę įsirengti pati. Pasak V. Povilėno, rajono valdžia atsisakė šių investicijų, nes esą jos padidintų šilumos kainą.

Nepaisant to, teismas vertino, kad ši aplinkybė neturi esminės teisinės reikšmės ginčui.

„Šiuo atveju esminė aplinkybė yra ta, kad pasibaigus turto valdymo laikotarpiui šilumos ūkio turtas buvo sugrąžintas mažesnės vertės negu sutarties sudarymo metu“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.

Pasak savivaldybės, perimto turto buhalterinė vertė buvo 2,462 mln. Eur, o grąžinto – 1,368 mln. Eur, taigi, skirtumas yra beveik 1,1 mln. Eur.

Nepaisant to, savivaldybė įsipareigojo „Trakų energijai“ sumokėti 432.500 Eur už metais anksčiau nutrauktą sutartį, be to, savivaldybės valdomi Prienų šilumos tinklai atsisakė bet kokių reikalavimų į 6.000 Eur likutinės vertės turtą.

Apeliacinis teismas mano, kad „Trakų energijos“ investicijos buvo kompensuotos nepagrįstai ir tai neatitinka viešojo intereso.

Prienų savivaldybė 2015 metų liepą sutarė užbaigti 15 metų trukusią šilumos tinklų nuomos sutartį su „Prienų energija“. Tų pačių metų rugsėjį šilumos ūkio valdymą perėmė savivaldybės įmonė Prienų šilumos tinklai. Tai buvo pirmoji pasibaigusi šilumos ūkio nuomos sutartis Lietuvoje.

