Rusija valo užterštą vamzdyną ir naftos verslo mundurą

Dėl užterštos naftos Rusija keičia kompanijų vadovus, kaltinimai pareikšti jau 13 asmenų.

Naftotiekį „Družba“ eksploatuojančios kompanijos „Transneft-Družba“ vadovu birželio pabaigoje paskirtas Romanas Kamozinas. Jis pakeitė Olegą Bogomolovą, kuriam vadovaujant į vamzdyną pateko užteršta nafta ir ilgiau nei mėnesiui žaliavos tiekimas buvo sustabdytas per Baltarusiją į ES šalis – Lenkiją, Vokietiją, Slovakiją, Čekiją, Vengriją bei Ukrainą.

„Transneft“ antrinė kompanija „Transneft-Družba“ eksploatuoja naftotiekį „Družba“.

Žaliava užteršta vagystės metu

„Interfax“ praneša, kad šiuo metu kaltinimai pateikti 13-ai įtariamųjų, kuriems yra skirtos kardomosios sankcijos: kai kurie yra sulaikyti, kitiems skirtas namų areštas arba pasižadėjimas neišvykti. Tarp įtariamųjų yra kompanijų „Nefteperevalka“, „Petroneft aktiv“, „Magistral“ vadovai, keli „Transneft-Družba“ kompanijos darbuotojai.

Tiriama versija, kad 2019 m. kovo-balandžio mėn. vyko stambus naftos grobimas Volžsko rajone. Todėl į Samaros naftos perdavimo punktą pateko chloridais užteršta žaliava.

Baltarusija skaičiuoja, kad vien Mozyrio naftos perdirbimo įmonei užteršta nafta padarė 20 mln. USD nuostolių. Balandžio pabaigoje uždarytas naftos tiekimas per Baltarusiją į ES buvo atkurtas birželio pradžioje. Tačiau, kaip teigia „Družbos“ vamzdyną Baltarusijoje eksploatuojanti kompanija „Gomeltransneft Družba“, vamzdynas mažiausiai metus veiks puse pajėgumo.

Poveikį pajuto ir Lietuva

VŽ rašė, kad balandžio mėn. Lenkija ir kai kurios kitos Europos šalys dviem savaitėms buvo sustabdžiusios rusiškos naftos tiekimą dujotiekiu „Družba“. Tarša sustabdė 1,5 mln. barelių per dieną tiekimą per Baltarusiją šiaurine grandimi į Lenkiją ir Vokietiją, taip pat pietine atšaka į Ukrainą, Čekiją, Vengriją, Slovakiją. Apie 1 mln. b/d tiekiama vamzdynu, dar 0,5 mln. b/d eksportuojama jūra per Ust Lugos uostą.

„Transneft“ skelbė, kad žaliavos tiekimo sutrikimus vamzdynu kompensavo gabendama naftą į Lenkijos ir Vokietijos perdirbimo įmones tanklaiviais.

Netiesioginį poveikį pajuto ir Lietuva: „Orlen Lietuva“ Būtingėje nepriėmė dviejų nešvarią rusišką naftą plukdžiusių tanklaivių, o AB „Klaipėdos nafta“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ negabeno sutarto kiekio šviesiųjų naftos produktų – benzino ir dyzelino. AB „Klaipėdos nafta“ naftos produktų krova gegužės mėnesį sumažėjo 30%, palyginti su pernai geguže, o per 5 mėn. – 21,4%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.