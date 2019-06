„Lietuvos energija“ kitiems metams užsisakė 5 SGD laivus

BNS žiniomis, „Lietuvos energijos“ grupė kitiems dujų metams užsisakė 5 didelius suskystintų gamtinių dujų (SGD) krovinius – juos grupė ketina atsigabenti nuo šių metų spalio iki kitų metų spalio.

Klaipėdos SGD terminale kitiems dujų metams užsakyti 5 teravatvalandžių (TWh) išdujinimo pajėgumai, pranešė terminalo operatorė „Klaipėdos nafta“, kliento prašymu neįvardijusi kliento.

„Klientas, rezervavęs pajėgumus, siekdamas išlaikyti savo konkurencingumą, norėjo likti neįvardintas“, – BNS nurodė „Klaipėdos nafta“.

„Lietuvos energijos“ antrinė bendrovė „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET), be kita ko, perka SGD iš Norvegijos „Equinor“ (buvusi „Statoil“) pagal ilgalaikę sutartį iki 2024 metų, taip pat per tarpininkę buvo atsigabenusi nedidelį krovinį iš didžiausios privačios Rusijos dujų bendrovės „Novatek“.

„Lietuvos energijos“ antrinės bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“ ir „Litgas“ (dabar jos abi yra LET) pernai birželį taip pat užsisakė apie 4,3 TWh pajėgumus 2018–2019 dujų metams, o šių metų birželį LET – dar 0,917 TWh, taigi, iš viso – 5,238 TWh.

„Klaipėdos naftos“ grafike nurodoma, kad bendri „Litgas“ ir LDT pajėgumai 2017–2018 dujų metams siekė 5,06 TWh.

Šiais dujų metais, kurie truks iki rugsėjo pabaigos, terminalo pajėgumus yra užsakiusios trys bendrovės – Jonavos trąšų gamintoja „Achema“ (7,193 TWh), LET, taip pat žaliavų prekybos grupės „Imlitex Holdings“ bendrovė „Imlitex“ (0,964 TWh).

