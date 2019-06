Atnaujintas „švarios“ naftos tiekimas į Lenkiją

Švarios rusiškos naftos tiekimas „Družbos“ naftotiekiu į Lenkiją atnaujintas, pranešė „Transneft“. Pranešimą patvirtino ir „PKN Orlen“.

Pasak Rusijos naftotiekių operatorės „Transneft“, naftos perdavimas per Adamovo produkcijos tiekimo terminalą Lenkijoje atnaujintas sekmadienį ryte, praneša naujienų agentūra „Interfax“.

Lenkijos „Družbos“ vamzdyno operatorė PERN sekmadienį taip pat pranešė, kad naftos tiekimas atnaujintas laikantis sutartų kokybės standartų.

„PKN Orlen“ informuoja birželio 9 d. gavusi informaciją, kad atnaujinamas žalios suderintos kokybės naftos tiekimas per naftotiekį „Družbą“ į Plocko naftos perdirbimo gamyklą“, — teigia „PKN Orlen“, kuri Lietuvoje valdo Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą ir Būtingės naftos terminalą.

Žinią apie tiekimo atnaujinimą išplatino ir Baltarusijos naftotiekio operatorė „Gomeltransneft“.

Pasak „Gomeltransneft“ informacijos, „reverso būdu“ į Rusiją grąžinta 450.000 tonų užterštos naftos, buvusios „Družbos“ vamzdyje nuo Mozyrio iki Lenkijos sienos. Ji pakeista kokybės standartus atitinkančia nafta. „Transneft“ pripažino, kad teko išpumpuoti nešvarią naftą iš vamzdyno.

VŽ rašė kad balandžio mėn. Lenkija ir kai kurios kitos Europos šalys dviem savaitėms buvo sustabdžiusios rusiškos naftos tiekimą dujotiekiu „Družba“. Tarša sustabdė 1,5 mln. barelių per dieną tiekimą per Baltarusiją šiaurine grandimi į Lenkiją ir Vokietiją, taip pat pietine atšaka į Ukrainą, Čekiją, Vengriją, Slovakiją. Apie 1 mln. b/d tiekiama vamzdynu, dar 0,5 mln. b/d eksportuojama jūra per Ust Lugos uostą.

Poveikį pajuto Lenkijos naftos perdirbėjai „PKN Or­len“ ir „Grupa Lotos“, taip pat „Total“, „Shell“, „Eni“ ir „Ros­neft“ perdirbimo gamyklos Vokietijoje.

Netiesioginį poveikį pajuto ir Lietuva: „Orlen Lietuva“ išsiuntė atgal du nešvarią rusišką naftą gabenusius tanklaivius, AB „Klaipėdos nafta“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ negabeno sutarto kiekio šviesiųjų naftos produktų – benzino ir dyzelino.

Kompensuodama naftos tikimo sutrikimus vamzdynu, „Transneft“ padidino krovos apimtis per jūrų uostus – prie Juodosios jūros esantį Novorosijsko uostą, prie Baltijos jūros esančius Primorsko ir Ust Lugos uostus ir Kozmino uostą Tolimuosiuose Rytuose.

Pasak „Interfax“, Rusijos Energetikos ministerija patvirtino, kad Europai skirta nafta buvo užteršta dichloetanomu – toksine medžiaga, pasižyminčia stipriomis koroziją skatinančiomis savybėmis, kuri naudojama kaip riebalų ir parafinų skiediklis.