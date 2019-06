Naftos tiekimo sutrikimus „Transneft“ kompensuoja jūros keliais

Rusijos „Transneft“ teigia naftos tiekimo sutrikimą „Družbos“ naftotiekiu kompensuojanti daugiau žaliavos gabendama per jūrų uostus.

Naftotiekių operatorė „Transneft“ birželio mėn. padidino krovos apimtis per jūrų uostus – prie Juodosios jūros esantį Novorosijsko uostą, prie Baltijos jūros esančius Primorsko ir Ust Lugos uostus ir Kozmino uostą Tolimuosiuose Rytuose, pranešė agentūra „Interfax“.

Novorosijske birželį, prie anksčiau planuotų 880.000 t „Rosneft“ tiekiamos naftos, pridėta 130.000 t, Primorske birželio planas padidintas nuo 1,5 mln. t iki 1,870 mln. t, Ust Lugoje – nuo 1 mln. t iki 1,3 mln. t, Kozmino uoste – 1 mln. t planas padidintas 75.000 t, pranešė „Transneft“.

Pajuto ir Lietuva

VŽ rašė, kad balandžio mėn. Lenkija ir kai kurios kitos Europos šalys dviem savaitėms buvo sustabdžiusios rusiškos naftos tiekimą dujotiekiu „Družba“. Tarša sustabdė 1,5 mln. barelių per dieną tiekimą per Baltarusiją šiaurine grandimi į Lenkiją ir Vokietiją, taip pat pietine atšaka į Ukrainą, Čekiją, Vengriją, Slovakiją. Apie 1 mln. b/d tiekiama vamzdynu, dar 0,5 mln. b/d eksportuojama jūra per Ust Lugos uostą.

Poveikį pajuto Lenkijos naftos perdirbėjai „PKN Or­len“ ir „Grupa Lotos“, taip pat „Total“, „Shell“, „Eni“ ir „Ros­neft“ perdirbimo gamyklos Vokietijoje.

Netiesioginį poveikį pajuto ir Lietuva: „Orlen Lietuva“ išsiuntė atgal du nešvarią rusišką naftą gabenusius tanklaivius, AB „Klaipėdos nafta“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ negabeno sutarto kiekio šviesiųjų naftos produktų – benzino ir dyzelino.

Igoris Sečinas, kompanijos „Rosneft“ vadovas yra sakęs, kad naftos tiekimo sutrikimo „Družbos“ naftotiekiu padarė nuostolių rusiškos naftos eksportui ir visai Rusijos naftos pramonei. Anot jo, į Lenkiją nafta gabenama jūra per Gdansko uostą, o Slovakija pradėjo ieškoti alternatyvaus kelio – per „Adrijos“ naftotiekį.

„Transneft“ teigia, kad naftos tiekimas vamzdynu pilnai atstatytas į Baltarusiją, Vengriją, Slovakiją ir Čekiją. Tiekimas Lenkijos ir Vokietijos naftos perdirbimo įmonėms bus pilnai atnaujintas birželio 10 d., žada naftotiekių operatorė.